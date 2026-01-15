С ТЦК не на фронт, а за границу: ГБР разоблачило новую схему

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой разоблачило двух военнослужащих территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР разоблачило двух сержантов ТЦК. Фото: ГБР

По данным следствия, схема действовала, по меньшей мере, с сентября 2025 года. Ее организаторами стали два сержанта одного из районных ТЦК. Через посредников они находили мужчин, пытавшихся избежать мобилизации и незаконно покинуть территорию Украины.

Правоохранители установили, что за время функционирования схемы фигуранты переправили в Румынию минимум десять человек. Стоимость "услуг" была внушительной. В одном из задокументированных эпизодов сержанты за 8 тысяч долларов пообещали 44-летнему мужчине лично доставить его на служебном автомобиле.

В "пакет" входили беспрепятственный проезд через блокпосты, подробные инструкции по маршруту, поведению и дальнейшим действиям. По прибытии в пограничную зону "клиент", одетый в термокостюм, должен в темное время суток самостоятельно переплыть реку Прут.

Оба военнослужащих задержаны и сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная группой лиц по корыстным мотивам.

В ГБР отметили, что санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

