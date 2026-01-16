Похитили мужчину и требовали деньги: в Одессе задержали трех представителей ТЦК

В Одессе задержаны трое представителей одного из районных ТЦК и СП города. Возбуждено уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе. Фото: из открытых источников

Как сообщили в областной прокуратуре, вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили на вымогательстве трех работников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации.

"По данным следствия, во время осуществления мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они противоправно лишили свободы мужчину, посадили в автобус. Применяя физическое принуждение, около часа возили по городу. В ходе этого требовали от заложника 6000 долларов США за недоставку его в РТЦК", — говорится в сообщении.

Всех причастных к преступлению задержали. В настоящее время решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения.

В Одесском областном ТЦК подтвердили факт задержания и заверили, что открыты для взаимодействия с правоохранительными органами.

"Руководство Одесского областного ТЦК и СП заявляет о бескомпромиссной позиции по поводу каких-либо проявлений противоправной деятельности в рядах учреждения", — говорится в сообщении.

В ТЦК также отметили, что служба в рядах Вооруженных сил Украины — высокая ответственность перед государством. Там заверили, что "процесс внутренней очистки системы от лиц, дискредитирующих звание военнослужащего, является приоритетным направлением работы".

"Одесский областной ТЦК и СП оказывает полное содействие следствию для объективного и всестороннего расследования инцидента. Ни одно лицо, независимо от должности или звания, не имеет иммунитета от ответственности за преступные действия. Продолжается системная работа по выявлению негативных элементов в структуре ТЦК и СП, что подтверждается открытостью к взаимодействию с правоохранительными органами", — добавили в Одесском областном ТЦК.

Как сообщал портал "Комментарии", министр обороны Украины Михаил Федоров получил четкую задачу повысить мотивацию военных и нивелировать негатив от работы ТЦК и СП. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Юлия Свириденко.