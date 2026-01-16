В Кировоградской области ребенок получил тяжелое ранение глаза в школе, администрация игнорирует инцидент

В Кировоградской области произошел ужасный случай в школе, где во время урока естествознания ребенок получил тяжелое травматическое ранение глаза. Инцидент произошел в ситуации, когда учительница отсутствовала, а дисциплину в классе по указанию администрации должны поддерживать старшие ученики. Во время этого один из одноклассников бросил карандаш, который попал мальчику в глаз, причинив проникающее ранение роговицы и притеснение радужки, а также посттравматический циклит. Об этом сообщает представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Галина Луговая.

Шок в Кировоградской школе: ребенку прокололи глаз карандашом, а помощь не оказали

Мальчик был госпитализирован и прооперирован в клинике имени Филатова в Одессе. На сегодня осталось лишь около 3% зрения на пораженном глазу. По словам матери, учебное заведение не предоставило никакой неотложной медицинской помощи, а классный руководитель заставил пострадавшего самостоятельно звонить матери, несмотря на сильную боль и ухудшение зрения.

Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области рассматривает эту ситуацию как грубое нарушение прав ребенка, в частности, права на безопасность и здравоохранение. Также подозревают служебную халатность как со стороны работников школы, так и местных должностных лиц. По факту уже начаты предусмотренные законом меры реагирования.

Жалоба поступила от многодетной матери, муж которой с 2024 года считается пропавшим без вести. Женщина сообщила, что администрация школы отказывается сотрудничать с органами ювенальной превенции Национальной полиции Украины, а глава территориального общества оказывает давление и угрозы.

Ситуация находится на личном контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, который отмечает необходимость немедленного реагирования и обеспечения защиты прав ребенка. Специалисты советуют родителям всегда проверять условия пребывания детей в школе и настаивать на предоставлении неотложной медицинской помощи при травмах.

Этот случай стал резонансным для всей области, поскольку показал системные проблемы в обеспечении безопасности и контроля в школах, а также отсутствие четкого реагирования администрации на чрезвычайные ситуации. Эксперты по правам ребенка считают, что такие случаи нуждаются в дополнительном контроле со стороны образовательных и правоохранительных органов для предотвращения подобных трагедий в будущем.

