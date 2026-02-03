Школа в России превратилась в зону насилия – семиклассница из Красноярского края порезала сверстник ножом

В России произошел очередной резонансный инцидент в школе: в Красноярском крае 14-летняя ученица ранила ножом свою ровесницу после конфликта с учителем. Событие вызвало широкий общественный резонанс и снова подняло вопросы безопасности детей в российских учебных заведениях.

В России школьница напала с ножом на одноклассницу после конфликта с учителем (Фото илюстративное)

По официальной информации, распространенной российским агентством ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет, произошедший инцидент произошел в городе Кодынск. Сообщается, что семиклассница после конфликта с учителем нанесла ножевое ранение своей ровеснице. Пострадавшую немедленно госпитализировали, ей оказали необходимую медицинскую помощь. По словам стражей порядка, угрозы жизни девушки нет.

Местное издание "Борус", ссылаясь на очевидцев, уточняет обстоятельства произошедшего. По их данным, конфликт возник на уроке химии. Школьница вроде бы пыталась напасть на учительницу, однако ей это не удалось. После этого девушка выбежала в коридор, где ударила ножом другую ученицу – в спину.

Администрация школы от комментариев отказалась. Семиклассницу задержали, с ней работают правоохранительные органы. Обстоятельства инцидента и мотивы действий школьницы выясняются.

Также ранее наше издание сообщало, что в Кировоградской области произошел ужасный случай в школе, где во время урока естествознания ребенок получил тяжелое травматическое ранение глаза. Инцидент произошел в ситуации, когда учительница отсутствовала, а дисциплину в классе по указанию администрации должны поддерживать старшие ученики. Во время этого один из одноклассников бросил карандаш, который попал мальчику в глаз, причинив проникающее ранение роговицы и притеснение радужки, а также посттравматический циклит. Мальчик был госпитализирован и прооперирован в клинике имени Филатова в Одессе. На сегодня осталось лишь около 3% зрения на пораженном глазу. По словам матери, учебное заведение не предоставило никакой неотложной медицинской помощи, а классный руководитель заставил пострадавшего самостоятельно звонить матери, несмотря на сильную боль и ухудшение зрения. Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области рассматривает эту ситуацию как грубое нарушение прав ребенка, в частности, права на безопасность и здравоохранение. Также подозревают служебную халатность как со стороны работников школы, так и местных должностных лиц. По факту уже начаты предусмотренные законом меры реагирования.