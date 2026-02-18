Гроші військового зникли за один день: у Києві судитимуть чоловіка, який розраховувався чужою карткою

У Києві судитимуть 34-річного чоловіка, який привласнив банківську картку військовослужбовця та витратив із неї близько 20 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Києва.

У столиці передали до суду справу про використання банківської картки військовослужбовця без його відома

За даними слідства, у січні до Святошинського управління поліції звернувся військовий і заявив, що з його рахунку зникають кошти. Чоловік з’ясував, що хтось користується його банківською карткою в різних закладах столиці. Гроші списувалися поступово, але інтенсивно — десятками операцій протягом короткого часу, що одразу викликало підозру про стороннє втручання.

Оперативники встановили особу підозрюваного — ним виявився 34-річний киянин, раніше судимий за майнові злочини. Як з’ясували правоохоронці, чоловік знайшов гаманець із банківською карткою на узбіччі дороги поблизу станції метро "Берестейська". Замість того щоб спробувати повернути знахідку власнику, він вирішив скористатися чужими грошима.

Слідство встановило, що фігурант активно розраховувався карткою через безконтактну оплату — у магазинах, аптеках, на автозаправній станції та в закладах харчування. Пін-код для цього не був потрібен, адже суми покупок не перевищували встановлений банком ліміт для таких операцій. Лише за один день чоловік здійснив десятки транзакцій, використовуючи картку як власну, і загалом витратив із рахунку військового близько 20 тисяч гривень.

Правоохоронці наголошують: навіть якщо банківська картка знайдена випадково, її використання без дозволу власника є кримінальним правопорушенням. Безконтактна технологія оплати, яка значно спрощує розрахунки, водночас створює ризики у разі втрати або крадіжки платіжного засобу. Саме тому експерти радять одразу блокувати картку через мобільний застосунок або гарячу лінію банку, щойно ви виявили її зникнення.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України — викрадення офіційного документа з корисливих мотивів, а також за ч. 4 ст. 185 ККУ — крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Під час досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. У разі доведення вини чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

