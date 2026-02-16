У Рівному син облив батька бензином і підпалив: поліція повідомила про затримання

У Рівному правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві власного батька. Про це повідомляє Поліція Рівненської області.

Домашній конфлікт завершився загибеллю: син спалив батька

Інцидент стався 14 лютого близько 21:20 у квартирі на вулиці Назара Небожинського. До поліції звернулася 71-річна жінка, яка повідомила, що її син прийшов додому з пляшкою легкозаймистої речовини, має ознаки наркотичного сп’яніння та вчиняє конфлікт.

За попередньою інформацією, чоловік вимагав у матері гроші. Між ним, жінкою та 74-річним батьком виникла сварка. Під час конфлікту син облив батька бензином і підпалив.

На місце події прибули рятувальники, які евакуювали 35 мешканців будинку та ліквідували пожежу в квартирі. 74-річний чоловік загинув на місці.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. У підозрюваного відібрали біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння.

Також встановлено, що раніше щодо фігуранта діяв тимчасовий заборонний припис за вчинення домашнього насильства стосовно цього ж 36-річного чоловіка, однак він порушив його умови.

Слідчі розпочали досудове розслідування за пунктом 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

