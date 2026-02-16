В Ровно сын облил отца бензином и поджег: полиция сообщила о задержании

В Ровно правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве собственного отца. Об этом сообщает Полиция Ровенской области .

Домашний конфликт завершился гибелью: сын сжег отца

Инцидент произошел 14 февраля около 21:20 в квартире по улице Назара Небожинского. В полицию обратилась 71-летняя женщина, которая сообщила, что ее сын пришел домой с бутылкой легковоспламеняющегося вещества, имеет признаки наркотического опьянения и конфликт.

По предварительной информации, мужчина потребовал у матери деньги. Между ним, женщиной и 74-летним отцом возникла ссора. Во время конфликта сын облил отца бензином и поджег.

На место происшествия прибыли спасатели, эвакуировавшие 35 жителей дома и ликвидировавшие пожар в квартире. 74-летний мужчина погиб на месте.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания. У подозреваемого отобрали биологические образцы для установления состояния опьянения.

Также установлено, что ранее в отношении фигуранта действовало временное запретительное предписание за совершение домашнего насилия в отношении этого же 36-летнего мужчины, однако он нарушил его условия.

Следователи начали досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

