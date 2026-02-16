Пекло для тварин в Ізмаїлі: UAnimals заявляє про «чорний розплідник» і вимагає розслідування

В Ізмаїлі Одеської області зафіксовано факти жорстокого поводження з тваринами у так званому "чорному розпліднику". Про це повідомляє UAnimals, яка закликає до негайного розслідування та вилучення тварин.

На Одещині заявили про масові знущання над собаками — зоозахисники звернулися до поліції

За словами зоозахисників, собак утримують і розводять у непридатних для життя умовах. Вагітних тварин тримають у кролячих клітках, без належного простору, догляду та ветеринарної допомоги. Волонтерки, які виїхали на місце, зафіксували антисанітарію, хвороби та випадки загибелі тварин через повну відсутність догляду.

На виклик прибули правоохоронці, однак, як стверджують активісти, належної реакції не відбулося. За їхніми словами, представники поліції не побачили складу злочину, попри зафіксовані умови утримання.

UAnimals заявляє про підготовку офіційної заяви до поліції, а також про депутатське звернення від міжфракційного об’єднання "Гуманна країна". Організація вимагає відкрити кримінальне провадження, вилучити тварин і притягнути відповідальних осіб до відповідальності.

У повідомленні наголошується, що подібні випадки нерідко отримують належний розголос лише після суспільного тиску. Саме тому зоозахисники закликають громадян поширювати інформацію, звертатися до медіа та вимагати реагування від правоохоронних органів Одеської області.

