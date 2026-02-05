Жорстоке рейдерство на Житомирщині: живодери знущаються над коровами на ДП «Рихальське»

Уже кілька місяців триває рейдерське захоплення ДП "Рихальське" у селі Рихальське Звягельського району на Житомирщині. За інформацією видання "agronews.ua", яке посилається на місцеві ЗМІ, стан тварин і умови їх утримання стрімко погіршуються. Зооактивісти та журналісти неодноразово зверталися до правоохоронців, проте допомоги поки що немає, а живодери продовжують жорстоко знущатися над худобою.

Рейдери та садисти на Житомирщині: як живих тварин перетворюють на трупи на ДП «Рихальське»

Журналісти фіксують критичне недотримання базових потреб корів. У поїлках замість води — лід, система подачі води замерзла. Корови, які повинні щодня випивати понад 40 літрів рідини, змушені пити сечу сусідніх тварин. Телятка, які народилися буквально за годину до приїзду журналістів, лежать на цементній підлозі, прикуті короткими ланцюгами. Ветеринари зафіксували атрофію внутрішніх органів, дистрофію та рани на шкірі, ймовірно від паразитів.

"Дійне стадо корів елітної породи виглядає як в’язні концтабору, майже живі трупи", — свідчать очевидці. Тварини перебувають на морозі до -25°C у літніх кошарах, на їхніх тілах яскраво помітні червонуваті смуги — наслідки переохолодження. Мертві телята лежать просто біля гною, а працівників, які доглядали тварин донедавна, не допускають до обстеження.

Рейдери навіть намагалися перешкодити журналістам і місцевим мешканцям фіксувати правду на відео. Водночас районна та обласна влада Житомирщини закриває очі на свавілля: озброєна охорона, погоджена з керівництвом ОДА та поліції, фактично забезпечує захоплення і контроль над підприємством.

Фахівці з Ємільчинського філіалу Держпродспоживслужби, які нібито перевіряли ферму, не помітили жахливого стану худоби. "Якби експерти були чесні, вони зафіксували б реальний стан корів", — констатують журналісти.

Особливо цинічно виглядає те, що виконуючий обов’язки директора ДП “Рихальське” Віктор Бобров вже глузує із селян, які обурені ставленням до худоби, і пропонує їм забрати корів – але не безоплатно.

Активісти стверджують, що рейдери більше зацікавлені не у тваринах, а в землі та лісових масивах ДП "Рихальське". Підприємство має у власності понад 800 гектарів лісу вартістю близько 40 млн доларів. Корови та ферми — лише інструмент для захоплення цієї території.

