Жестокое рейдерство на Житомирщине: животноводы издеваются над коровами на ГП «Рыхальское»

Уже несколько месяцев длится рейдерский захват ГП "Рихальское" в селе Рыхальское Звягельского района Житомирской области. По информации издания "agronews.ua", ссылающегося на местные СМИ, состояние животных и условия их содержания стремительно ухудшаются. Зооактивисты и журналисты неоднократно обращались к правоохранителям, однако помощи пока нет, а животноводы продолжают жестоко издеваться над скотом.

Рейдеры и садисты в Житомирской области: как живых животных превращают в трупы на ГП «Рыхальское»

Журналисты фиксируют критическое несоблюдение базовых потребностей коров. В поилках вместо воды лед, система подачи воды замерзла. Коровы, которые должны ежедневно выпивать более 40 литров жидкости, вынуждены пить мочу соседних животных. Телята, родившиеся буквально за час до приезда журналистов, лежат на цементном полу, прикованном короткими цепями. Ветеринары зафиксировали атрофию внутренних органов, дистрофию и раны на коже, вероятно от паразитов.

"Действующее стадо коров элитной породы выглядит как заключенные концлагеря, почти живые трупы", — свидетельствуют очевидцы. Животные находятся на морозе до -25 ° C в летних овчарнях, на их телах ярко заметны красные полосы — последствия переохлаждения. Мертвые телята лежат прямо у навоза , а работников, которые ухаживали за животными до недавнего времени, не допускают к обследованию.

Рейдеры даже пытались помешать журналистам и местным жителям фиксировать правду на видео. В то же время районные и областные власти Житомирщины закрывают глаза на произвол: вооруженная охрана, согласованная с руководством ОГА и полиции, фактически обеспечивает захват и контроль над предприятием.

Специалисты из Емильчинского филиала Госпродпотребслужбы, якобы проверявшие ферму, не заметили ужасного состояния скота. "Если бы эксперты были честны, они зафиксировали бы реальное состояние коров", — констатируют журналисты.

Особенно цинично выглядит то, что исполняющий обязанности директора ГП "Рихальское" Виктор Бобров уже смеется над крестьянами, которые возмущены отношением к скоту, и предлагает им забрать коров — но не безвозмездно.

Активисты утверждают, что рейдеры больше заинтересованы не в животных, а в земле и лесных массивах ГП "Рихальское". Предприятие имеет в собственности более 800 гектаров леса стоимостью около 40 млн. долларов. Коровы и фермы – только инструмент для захвата этой территории.

