Ад для животных в Измаиле: UAnimals заявляет о «черном питомнике» и требует расследования
Ад для животных в Измаиле: UAnimals заявляет о «черном питомнике» и требует расследования

Беременных собак содержат в клетках для кроликов, животные гибнут от болезней и упущения - UAnimals инициирует обращение к правоохранителям и депутатам.

16 февраля 2026, 14:55
Автор:
Проніна Анна

В Измаиле Одесской области зафиксированы факты жестокого обращения с животными в так называемом "черном питомнике". Об этом сообщает UAnimals , призывающая к немедленному расследованию и изъятию животных.

В Одесской области заявили о массовых издевательствах над собаками — зоозащитники обратились в полицию

По словам зоозащитников, собак содержат и разводят в неподходящих для жизни условиях. Беременных животных держат в кроличьих клетках, без должного пространства, ухода и ветеринарной помощи. Выехавшие на место волонтеры зафиксировали антисанитарию, болезни и случаи гибели животных из-за полного отсутствия ухода.

По вызову прибыли правоохранители, однако, как утверждают активисты, должной реакции не произошло. По их словам, представители полиции не увидели состава преступления, несмотря на зафиксированные условия содержания.

UAnimals заявляет о подготовке официального заявления в полицию, а также о депутатском обращении от межфракционного объединения "Гуманная страна". Организация требует открытия уголовного производства, изъятия животных и привлечения ответственных лиц к ответственности.

В сообщении отмечается, что подобные случаи нередко получают должную огласку только после общественного давления. Именно поэтому зоозащитники призывают граждан распространять информацию, обращаться в СМИ и требовать реагирования от правоохранительных органов Одесской области.

Читайте также в "Комментариях", что уже несколько месяцев продолжается рейдерский захват ГП "Рихальское" в селе Рыхальское Звягельского района Житомирской области. Состояние животных и условия их содержания стремительно ухудшаются. Зооактивисты и журналисты неоднократно обращались к правоохранителям, однако помощи пока нет, а животноводы продолжают жестоко издеваться над скотом.



