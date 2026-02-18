logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Деньги военного исчезли за один день: в Киеве будут судить мужчину, который рассчитывался чужой карточкой
commentss НОВОСТИ Все новости

Деньги военного исчезли за один день: в Киеве будут судить мужчину, который рассчитывался чужой карточкой

Подозреваемый нашел кошелек возле метро, потратил около 20 тысяч гривен из-за бесконтактных платежей и теперь может получить до восьми лет заключения.

18 февраля 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Киеве будут судить 34-летнего мужчину, который присвоил банковскую карту военнослужащего и потратил с нее около 20 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Киева.

Деньги военного исчезли за один день: в Киеве будут судить мужчину, который рассчитывался чужой карточкой

В столице передали в суд дело об использовании банковской карты военнослужащего без его ведома

По данным следствия, в январе в Святошинское управление полиции обратился военный и заявил, что с его счета исчезают средства. Мужчина выяснил, что кто-то пользуется его банковской картой в разных заведениях столицы. Деньги списывались постепенно, но интенсивно — десятками операций в течение короткого времени , что вызвало подозрение о постороннем вмешательстве.

Оперативники установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний киевлянин, ранее судимый за имущественные преступления. Как выяснили правоохранители, мужчина нашел кошелек с банковской картой на обочине дороги у станции метро "Берестейская". Вместо того чтобы попытаться вернуть находку владельцу, он решил воспользоваться чужими деньгами.

Следствие установило, что фигурант активно рассчитывался картой из-за бесконтактной оплаты — в магазинах, аптеках, на автозаправочной станции и в заведениях питания. Пин-код для этого не потребовался, ведь суммы покупок не превышали установленный банком лимит для таких операций. Только за один день мужчина совершил десятки транзакций , используя карточку как собственную, и в общей сложности потратил со счета военного около 20 тысяч гривен.

Правоохранители отмечают: даже если банковская карта найдена случайно, ее использование без разрешения собственника является уголовным правонарушением. Бесконтактная технология оплаты, значительно упрощающая расчеты, в то же время создает риски в случае потери или кражи платежного средства. Именно поэтому эксперты советуют сразу блокировать карту через мобильное приложение или горячую линию банка, как только вы обнаружили ее исчезновение.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины – похищение официального документа по корыстным мотивам, а также по ч. 4 ст. 185 УК — кража, совершенная повторно в условиях военного положения. В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы .

Читайте также в "Комментариях", что участник войны против Украины, так называемый "герой СВО", оказался серийным убийцей.

Также ранее стало известно, что в Ровно мужчина облил бензином и поджег своего отца. Старик погиб на месте происшествия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости