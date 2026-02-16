У Республіці Саха (Якутія) затримали 38-річного Віктора Саввінова — учасника війни проти України, раніше неодноразово засудженого за вбивства. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

Рецидивіст і «ветеран»: учасник війни проти України виявився серійним вбивцею

За даними медіа, чоловіка затримали 15 лютого за підозрою у скоєнні четвертого вбивства. Саввінов уже мав кримінальне минуле: у 2020 році його засудили до 11 років колонії за вбивство жінки. У 2023 році він завербувався на війну, після чого повернувся до рідного села Кутана.

Не пізніше лютого 2024 року він, за повідомленнями російських джерел, скоїв подвійне вбивство. За словами місцевих жителів, під час конфлікту він убив знайомого, а також напав із сокирою на Валентину Федорову — переможницю конкурсу "Лучший учитель России", яка раніше скаржилася на нього дільничному.

У жовтні 2024 року суд призначив Саввінову 20 років колонії, однак уже в липні 2025 року він знову був направлений на війну. Згодом, за інформацією місцевих видань, після поранення він перебував у госпіталі в Бурятії, звідки самовільно залишив медзаклад і повернувся до Якутії.

Наразі обставини нового злочину офіційно не розголошуються. Слідство триває.

Читайте також в "Коментарях", що українські військові успішно вибивають росіян з зайнятих позицій на Гуляйпільському напрямку, але це ще не контрнаступ. Попри спроби російської пропаганди створити враження про початок масштабного контрнаступу з боку України, насправді ситуація значно відрізняється. Росіяни активно поширюють інформацію про "контрнаступ ЗСУ", однак це лише спроба маніпулювати обставинами. ЗСУ добилися прогресу завдяки низці факторів. Одним із головних є проблеми росіян зі зв'язком, що ускладнює координацію їхніх сил. Це дозволяє українським штурмовим групам проводити ефективні операції.