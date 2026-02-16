В Республике Саха (Якутия) задержан 38-летний Виктор Саввинов — участник войны против Украины, ранее неоднократно осужденный за убийства. Об этом сообщают российские СМИ, в частности The Moscow Times .

Рецидивист и «ветеран»: участник войны против Украины оказался серийным убийцей

По данным медиа, мужчину задержали 15 февраля по подозрению в совершении четвертого убийства. У Саввинова уже было криминальное прошлое: в 2020 году его приговорили к 11 годам колонии за убийство женщины. В 2023 году он завербовался на войну, после чего вернулся в родное село Кутана.

Не позже февраля 2024 г. он, по сообщениям российских источников, совершил двойное убийство. По словам местных жителей, во время конфликта он убил знакомого, а также напал с топором на Валентину Федорову — победительницу конкурса "Лучший учитель России", которая ранее жаловалась на него на участковом.

В октябре 2024 года суд назначил Саввинову 20 лет колонии, однако уже в июле 2025 г. он снова был направлен на войну. Впоследствии, по информации местных изданий, после ранения он находился в госпитале в Бурятии, откуда самовольно покинул медучреждение и вернулся в Якутию.

Пока обстоятельства нового преступления официально не разглашаются. Следствие продолжается.

Читайте также в "Комментариях", что в странские военные успешно выбивают россиян с занятых позиций на Гуляйпольском направлении , но это еще не контрнаступление. Несмотря на попытки российской пропаганды создать впечатление о начале масштабного контрнаступления со стороны Украины, на самом деле ситуация значительно отличается. Россияне активно распространяют информацию о "контрнаступлении ВСУ", однако это лишь попытка манипулировать обстоятельствами. ВСУ добились прогресса благодаря ряду факторов. Одним из главных проблем россиян со связью, что усложняет координацию их сил. Это позволяет украинским штурмовым группам проводить эффективные операции.