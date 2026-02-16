logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Классический портрет российского "освободителя": в Якутии участник войны против Украины задержан по подозрению в четвертом убийстве

В Якутии задержан 38-летний мужчина с уголовным прошлым, который после нескольких приговоров и возвращений из войны в Украину снова подозревается в убийстве.

16 февраля 2026, 16:21
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Республике Саха (Якутия) задержан 38-летний Виктор Саввинов — участник войны против Украины, ранее неоднократно осужденный за убийства. Об этом сообщают российские СМИ, в частности The Moscow Times .

Рецидивист и «ветеран»: участник войны против Украины оказался серийным убийцей

По данным медиа, мужчину задержали 15 февраля по подозрению в совершении четвертого убийства. У Саввинова уже было криминальное прошлое: в 2020 году его приговорили к 11 годам колонии за убийство женщины. В 2023 году он завербовался на войну, после чего вернулся в родное село Кутана.

Не позже февраля 2024 г. он, по сообщениям российских источников, совершил двойное убийство. По словам местных жителей, во время конфликта он убил знакомого, а также напал с топором на Валентину Федорову — победительницу конкурса "Лучший учитель России", которая ранее жаловалась на него на участковом.

В октябре 2024 года суд назначил Саввинову 20 лет колонии, однако уже в июле 2025 г. он снова был направлен на войну. Впоследствии, по информации местных изданий, после ранения он находился в госпитале в Бурятии, откуда самовольно покинул медучреждение и вернулся в Якутию.

Пока обстоятельства нового преступления официально не разглашаются. Следствие продолжается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
