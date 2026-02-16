Попри спроби російської пропаганди створити враження про початок масштабного контрнаступу з боку України, насправді ситуація значно відрізняється. Росіяни активно поширюють інформацію про "контрнаступ ЗСУ", однак це лише спроба маніпулювати обставинами.

Фото: з відкритих джерел

ЗСУ добилися прогресу завдяки низці факторів. Одним із головних є проблеми росіян зі зв'язком, що ускладнює координацію їхніх сил. Це дозволяє українським штурмовим групам проводити ефективні операції. Полковник запасу ЗСУ, Роман Світан, зазначив, що дії українських військ в Гуляйпільському районі не є стратегічним проривом, а лише оперативною операцією, яка приносить важливі результати на місцях.

"Росіяни глибоко увійшли в наші тили, не маючи належного оперативного підкріплення. На цьому напрямку у них мінімальна присутність, тому з достатніми силами ЗСУ можна створити серйозні проблеми окупантам, відновивши контроль над втраченими позиціями", – зазначив військовий експерт.

Важливим фактором, який додатково ускладнив ситуацію для росіян, стало відключення терміналів Starlink. Це позбавило їх стабільного зв'язку, що значно ускладнило командування і координацію на полі бою. Експерти вважають, що це дає Україні реальну можливість переламати хід бойових дій на свою користь, поки росіяни не вирішать проблему із відновленням зв'язку.

Портал "Коментарі" вже писав, що зараз більшість західних лідерів та президент України Володимир Зеленський визнають, що Росія зберігатиме контроль над більшою частиною захоплених територій. Однак вони відкидають ідею формального визнання нових кордонів.