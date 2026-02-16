logo

Армия Путина откровенно паникует: стало известно о страшном поражении оккупантов в важном городе

Украинские военные успешно выбивают россиян с занятых позиций на Гуляйпольском направлении, но это еще не контрнаступление

16 февраля 2026, 13:35
Несмотря на попытки российской пропаганды создать впечатление о начале масштабного контрнаступления со стороны Украины, ситуация значительно отличается. Россияне активно распространяют информацию о "контрнаступлении ВСУ", однако это лишь попытка манипулировать обстоятельствами.

Фото: из открытых источников

ВСУ добились прогресса благодаря ряду факторов. Одним из главных проблем россиян со связью, что усложняет координацию их сил. Это позволяет украинским штурмовым группам проводить эффективные операции. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что действия украинских войск в Гуляйпольском районе не являются стратегическим прорывом, а лишь оперативной операцией, которая приносит важные результаты на местах.

"Россияне глубоко вошли в наши тылы, не имея должного оперативного подкрепления. На этом направлении у них минимальное присутствие, поэтому с достаточными силами ВСУ можно создать серьезные проблемы оккупантам, восстановив контроль над утраченными позициями", – отметил военный эксперт.

Важным фактором, дополнительно усложнившим ситуацию для россиян, стало отключение терминалов Starlink. Это лишило их стабильной связи, что значительно усложнило командование и координацию на поле боя. Эксперты считают, что это дает Украине реальную возможность переломить ход боевых действий в свою пользу, пока россияне не решат проблему восстановления связи.

Портал "Комментарии" уже писал , что сейчас большинство западных лидеров и президент Украины Владимир Зеленский признают, что Россия будет сохранять контроль над большей частью захваченных территорий. Однако они отвергают идею формального признания новых границ.



