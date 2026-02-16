Зараз більшість західних лідерів та президент України Володимир Зеленський визнають, що Росія зберігатиме контроль над більшою частиною захоплених територій. Однак вони відкидають ідею формального визнання нових кордонів. Видання Foreign Affairs стверджує, що, попри серйозні аргументи проти такого кроку, для України визнання змінених кордонів може бути вигідним, адже це сприятиме закінченню війни та міжнародній безпеці.

Фото: з відкритих джерел

Противники вважають, що територіальні поступки можуть порушити принцип територіальної цілісності і підвищити ризик агресії з боку інших країн. Вони також вбачають у цьому капітуляцію України, вважаючи, що політика невизнання дає шанс повернути втрачені території в майбутньому.

Згідно з Foreign Affairs, встановлення нового міжнародного кордону, який збігається з лінією фактичного контролю, може підвищити безпеку, полегшити відновлення та сприяти стабільності. Росії доведеться погодитись з юридично закріпленим кордоном, який не відповідає територіям, які вона анексувала.

Водночас зазначається, що чітко визначена розділова лінія полегшить накладання санкцій на Росію і відновлення підтримки України в разі нових атак. Визнання нового кордону також може знизити ймовірність подальшої ескалації і допомогти Україні інтегруватися з Заходом.

Портал "Коментарі" вже писав, що на майбутніх мирних переговорах у Женеві, які відбудуться 17-18 лютого, буде обговорено більш широкий спектр питань порівняно з попередніми зустрічами в Абу-Дабі. Про це заявив Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, на перемовинах також будуть порушені питання, що стосуються територіальних аспектів, які є одними з ключових для Росії в контексті війни з Україною.