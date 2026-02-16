logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Припинення війни з РФ стане можливим лише у одному випадку: розкрито парадоксальну умову
commentss НОВИНИ Всі новини

Припинення війни з РФ стане можливим лише у одному випадку: розкрито парадоксальну умову

Експерти вважають, що це може зміцнити безпеку України, прискорити процес відновлення після війни та сприяти стабільності на міжнародній арені

16 лютого 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Зараз більшість західних лідерів та президент України Володимир Зеленський визнають, що Росія зберігатиме контроль над більшою частиною захоплених територій. Однак вони відкидають ідею формального визнання нових кордонів. Видання Foreign Affairs стверджує, що, попри серйозні аргументи проти такого кроку, для України визнання змінених кордонів може бути вигідним, адже це сприятиме закінченню війни та міжнародній безпеці.

Припинення війни з РФ стане можливим лише у одному випадку: розкрито парадоксальну умову

Фото: з відкритих джерел

Противники вважають, що територіальні поступки можуть порушити принцип територіальної цілісності і підвищити ризик агресії з боку інших країн. Вони також вбачають у цьому капітуляцію України, вважаючи, що політика невизнання дає шанс повернути втрачені території в майбутньому.

Згідно з Foreign Affairs, встановлення нового міжнародного кордону, який збігається з лінією фактичного контролю, може підвищити безпеку, полегшити відновлення та сприяти стабільності. Росії доведеться погодитись з юридично закріпленим кордоном, який не відповідає територіям, які вона анексувала.

Водночас зазначається, що чітко визначена розділова лінія полегшить накладання санкцій на Росію і відновлення підтримки України в разі нових атак. Визнання нового кордону також може знизити ймовірність подальшої ескалації і допомогти Україні інтегруватися з Заходом. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на майбутніх мирних переговорах у Женеві, які відбудуться 17-18 лютого, буде обговорено більш широкий спектр питань порівняно з попередніми зустрічами в Абу-Дабі. Про це заявив Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, на перемовинах також будуть порушені питання, що стосуються територіальних аспектів, які є одними з ключових для Росії в контексті війни  з Україною.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини