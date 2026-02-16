Сейчас большинство западных лидеров и президент Украины Владимир Зеленский признают, что Россия будет сохранять контроль над большей частью захваченных территорий. Однако они отвергают идею формального признания новых границ. Издание Foreign Affairs утверждает, что, несмотря на серьезные аргументы против такого шага, для Украины признание измененных границ может быть выгодно, ведь это будет способствовать окончанию войны и международной безопасности.

Фото: из открытых источников

Противники считают, что территориальные уступки могут нарушить принцип территориальной целостности и увеличить риск агрессии со стороны других стран. Они также видят в этом капитуляцию Украины, считая, что политика непризнания дает шанс вернуть утраченные территории в будущем.

Согласно Foreign Affairs, установление новой международной границы, совпадающей с линией фактического контроля, может повысить безопасность, облегчить восстановление и способствовать стабильности. России придется согласиться с юридически закрепленной границей, которая не соответствует аннексированным ею территориям.

В то же время, отмечается, что четко определенная разделительная линия облегчит наложение санкций на Россию и возобновление поддержки Украины в случае новых атак. Признание новой границы может снизить вероятность дальнейшей эскалации и помочь Украине интегрироваться с Западом.

Портал "Комментарии" уже писал, что на предстоящих 17-18 февраля мирных переговорах в Женеве будет обсужден более широкий спектр вопросов по сравнению с предыдущими встречами в Абу-Даби. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина. По его словам, на переговорах также будут подняты вопросы, касающиеся территориальных аспектов, которые являются одними из ключевых для России в контексте войны с Украиной.