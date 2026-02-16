На майбутніх мирних переговорах у Женеві, які відбудуться 17-18 лютого, буде обговорено більш широкий спектр питань порівняно з попередніми зустрічами в Абу-Дабі. Про це заявив Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, на перемовинах також будуть порушені питання, що стосуються територіальних аспектів, які є одними з ключових для Росії в контексті війни з Україною.

Фото: з відкритих джерел

Пєсков також підтвердив, що головою російської делегації на переговорах залишатиметься Володимир Мединський, який не брав участі в попередніх раундах в Абу-Дабі, оскільки там основну увагу приділяли питанням безпеки. У Женеві, за словами Пєскова, делегація Росії буде розширена. Окрім Мединського, до неї увійдуть заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, голова ГРУ Ігор Костюков та інші представники високого рівня. Кирило Дмитрієв також братиме участь у переговорах, але працюватиме окремо, зазначив представник Кремля.

Пєсков підкреслив, що президент Росії перебуває у постійному контакті з російськими переговірниками по Україні і надав їм детальні інструкції перед поїздкою до Женеви. За його словами, Кремль має чіткі вимоги і план дій на переговорах.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зміни у складі російської делегації, зазначивши, що призначення Мединського головою делегації стало несподіванкою. Він вважає, що Кремль таким чином намагається затягнути переговорний процес і ухвалення рішень. Зеленський також висловив сподівання, що США не дозволять Росії маніпулювати ситуацією на переговорах.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на переговорах у Женеві Росія вимагатиме не лише територіальних поступок від України, а й змін у владі, орієнтуючи її на проросійський курс. Важливим моментом є те, що Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ Росії, заявив, що Росія готова припинити вогонь в Україні в день виборів, але лише за умови тимчасового зовнішнього управління країною під егідою ООН. Такі умови, на його думку, є необхідними для проведення чесних виборів.

