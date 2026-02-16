logo

У Путина сделали срочное заявление о новом раунде переговоров в Женеве: детали

Третий этап мирных переговоров между Украиной, Россией и США пройдет 17-18 февраля в Женеве

16 февраля 2026, 12:20
На предстоящих 17-18 февраля мирных переговорах в Женеве будет обсужден более широкий спектр вопросов по сравнению с предыдущими встречами в Абу-Даби. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина. По его словам, на переговорах также будут подняты вопросы, касающиеся территориальных аспектов, которые являются одними из ключевых для России в контексте войны с Украиной.

У Путина сделали срочное заявление о новом раунде переговоров в Женеве: детали

Фото: из открытых источников

Песков также подтвердил, что главой российской делегации на переговорах будет оставаться Владимир Мединский, не участвовавший в предыдущих раундах в Абу-Даби, поскольку там основное внимание уделялось вопросам безопасности. В Женеве, по словам Пескова, делегация России будет расширена. Кроме Мединского, в нее войдут заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков и другие представители высокого уровня. Кирилл Дмитриев также примет участие в переговорах, но будет работать отдельно, отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент России находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками по Украине и предоставил им подробные инструкции перед поездкой в Женеву. По его словам, у Кремля есть четкие требования и план действий на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на изменения в составе российской делегации, отметив, что назначение Мединского главой делегации стало неожиданностью. Он считает, что Кремль пытается таким образом затянуть переговорный процесс и принятие решений. Зеленский также выразил надежду, что США не разрешат России манипулировать ситуацией на переговорах.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что на переговорах в Женеве Россия потребует не только территориальных уступок от Украины, но и изменений во власти, ориентируя ее на пророссийский курс. Важным моментом является то, что Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине в день выборов, но только при временном внешнем управлении страной под эгидой ООН. Такие условия, по его мнению, необходимы для проведения честных выборов.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна опроверг утверждение о том, что его страна является одной из самых уязвимых в Европе перед потенциальной агрессией России. В своем интервью для DW он подчеркнул, что эти предположения не соответствуют реальности. Комментируя возможность того, что Эстония может быть одной из первых целей российского вторжения, Цахкна отметил, что с точки зрения карты это может выглядеть логично, однако в реальности Эстония активно укрепляет свои оборонные силы.



