На предстоящих 17-18 февраля мирных переговорах в Женеве будет обсужден более широкий спектр вопросов по сравнению с предыдущими встречами в Абу-Даби. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина. По его словам, на переговорах также будут подняты вопросы, касающиеся территориальных аспектов, которые являются одними из ключевых для России в контексте войны с Украиной.

Песков также подтвердил, что главой российской делегации на переговорах будет оставаться Владимир Мединский, не участвовавший в предыдущих раундах в Абу-Даби, поскольку там основное внимание уделялось вопросам безопасности. В Женеве, по словам Пескова, делегация России будет расширена. Кроме Мединского, в нее войдут заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, глава ГРУ Игорь Костюков и другие представители высокого уровня. Кирилл Дмитриев также примет участие в переговорах, но будет работать отдельно, отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент России находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками по Украине и предоставил им подробные инструкции перед поездкой в Женеву. По его словам, у Кремля есть четкие требования и план действий на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на изменения в составе российской делегации, отметив, что назначение Мединского главой делегации стало неожиданностью. Он считает, что Кремль пытается таким образом затянуть переговорный процесс и принятие решений. Зеленский также выразил надежду, что США не разрешат России манипулировать ситуацией на переговорах.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что на переговорах в Женеве Россия потребует не только территориальных уступок от Украины, но и изменений во власти, ориентируя ее на пророссийский курс. Важным моментом является то, что Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине в день выборов, но только при временном внешнем управлении страной под эгидой ООН. Такие условия, по его мнению, необходимы для проведения честных выборов.

