Країна Євросоюзу анонсувала пряме вторгнення на територію РФ: названо категоричну умову

Естонський міністр зазначив, що НАТО сьогодні сильніше, ніж коли-небудь, а нові оборонні стратегії передбачають активну готовність, а не пасивне очікування у разі загрози

Міністр закордонних справ Естонії, Маргус Цахкна, спростував твердження про те, що його країна є однією з найбільш уразливих у Європі перед потенційною агресією Росії. У своєму інтерв’ю для DW він підкреслив, що ці припущення не відповідають реальності. Коментуючи можливість того, що Естонія може бути однією з перших цілей російського вторгнення, Цахкна зазначив, що з погляду на карту це може виглядати логічно, однак в реальності Естонія активно зміцнює свої оборонні сили.

Країна Євросоюзу анонсувала пряме вторгнення на територію РФ: названо категоричну умову

Фото: з відкритих джерел

Міністр акцентував, що НАТО на цей момент набагато сильніше, ніж будь-коли раніше, а нові оборонні стратегії країни передбачають не пасивне спостереження, а чіткий план дій у разі загрози. Згідно з його словами, в разі вторгнення Росії на естонську територію, країна почне активний опір, що в свою чергу означатиме перенесення війни на територію Росії.

Цахкна також висловив занепокоєння з приводу політичної рішучості європейських країн, вказуючи на важливість здатності Європи ухвалювати складні рішення і посилювати свою безпеку, особливо в умовах сучасної геополітичної ситуації. На його думку, це є критично важливим для того, щоб протистояти потенційній агресії з боку Росії.

Міністр також виступив різко проти ідеї ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним без чіткої стратегії. Цахкна підкреслив, що подібна політика, яка тривала десятиліттями, не принесла жодних результатів, окрім нових воєн та зростання агресії з боку Москви. Він також висловився проти ідеї призначення спеціального посланця Євросоюзу для переговорів із Кремлем, вважаючи, що це може тільки послабити позиції Європи та України.

Портал "Коментарі" раніше писав, що станом на 16 лютого в Києві близько 400 житлових будинків залишаються без опалення, а ще понад 1100 багатоповерхівок через технічні труднощі не можуть відновити теплопостачання. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми Україна".



