Страна Евросоюза анонсировала прямое вторжение на территорию РФ: названо категорическое условие

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна опроверг утверждение о том, что его страна является одной из самых уязвимых в Европе перед потенциальной агрессией России. В своем интервью для DW он подчеркнул, что эти предположения не соответствуют реальности. Комментируя возможность того, что Эстония может быть одной из первых целей российского вторжения, Цахкна отметил, что с точки зрения карты это может выглядеть логично, однако в реальности Эстония активно укрепляет свои оборонные силы.

Фото: из открытых источников

Министр акцентировал, что НАТО на данный момент гораздо сильнее, чем когда-либо ранее, а новые оборонные стратегии страны предполагают не пассивное наблюдение, а четкий план действий в случае угрозы. Согласно его словам, в случае вторжения России на эстонскую территорию страна начнет активное сопротивление, что в свою очередь будет означать перенос войны на территорию России.

Цахкна также выразил озабоченность по поводу политической решимости европейских стран, указывая на важность способности Европы принимать сложные решения и усиливать свою безопасность, особенно в условиях современной геополитической ситуации. По его мнению, это критически важно для того, чтобы противостоять потенциальной агрессии со стороны России.

Министр также выступил резко против идеи ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным без четкой стратегии. Цахкна подчеркнул, что подобная политика, длившаяся десятилетиями, не принесла никаких результатов, кроме новых войн и роста агрессии со стороны Москвы. Он также высказался против идеи назначения специального посланника Евросоюза для переговоров с Кремлем, считая, что это может только ослабить позиции Европы и Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал , что по состоянию на 16 февраля в Киеве около 400 жилых домов остаются без отопления, а еще более 1100 многоэтажек из-за технических трудностей не могут восстановить теплоснабжение. Об этом сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телеканала "Мы Украина".