Адвокат у справі про корупції в енергетиці озвучив несподівану позицію захисту

Під час судового засідання у справі виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова його адвокат поставив під сумнів ключові докази слідства, а саме знайдені долари США. Захисник припустив, що вилучені купюри можуть виявитися не справжніми грошима, а нібито їх імітацією.

Дмитро Басов. Фото з відкритих джерел

12 листопада суд розглядав питання про обрання запобіжного заходу посадовцю Дмитру Басову, якого детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі.

За словами адвоката Басова, у подібних справах експертизи вже доводили, що нібито платіжні засоби могли бути не грошима.

"Було багато разів, коли проводили експертизи й виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами", — сказав адвокат Дмитра Басова.

Таким чином, він натякнув, що без підтвердження експертів слідство не може стверджувати, що знайдені долари були реальною валютою.

За даними НАБУ, Дмитро Басов, відомий на записах НАБУ під псевдо "Тенор", діяв разом із колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком ("Рокет"). Слідство вважає, що вони контролювали низку внутрішніх процесів у "Енергоатомі", від закупівель і призначень до фінансових рішень компанії.

Попри заяви захисту, суд ухвалив рішення відправити Басова під варту на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень. Сам посадовець заперечує причетність до корупційних дій.

