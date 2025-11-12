logo_ukra

BTC/USD

105023

ETH/USD

3577.12

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Кримінал Адвокат у справі про корупції в енергетиці озвучив несподівану позицію захисту
commentss НОВИНИ Всі новини

Адвокат у справі про корупції в енергетиці озвучив несподівану позицію захисту

Захист виконавчого директора "Енергоатому" Дмитра Басова заявив, що вилучені долари можуть бути несправжніми.

12 листопада 2025, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Під час судового засідання у справі виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова його адвокат поставив під сумнів ключові докази слідства, а саме знайдені долари США. Захисник припустив, що вилучені купюри можуть виявитися не справжніми грошима, а нібито їх імітацією.

Адвокат у справі про корупції в енергетиці озвучив несподівану позицію захисту

Дмитро Басов. Фото з відкритих джерел

12 листопада суд розглядав питання про обрання запобіжного заходу посадовцю Дмитру Басову, якого детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми в енергетичній галузі.

За словами адвоката Басова, у подібних справах експертизи вже доводили, що нібито платіжні засоби могли бути не грошима.

"Було багато разів, коли проводили експертизи й виявлялося, що предмети прямокутної форми, схожі на банкноти США, не є грошовими коштами", — сказав адвокат Дмитра Басова.

Таким чином, він натякнув, що без підтвердження експертів слідство не може стверджувати, що знайдені долари були реальною валютою.

За даними НАБУ, Дмитро Басов, відомий на записах НАБУ під псевдо "Тенор", діяв разом із колишнім радником міністра енергетики Ігорем Миронюком ("Рокет"). Слідство вважає, що вони контролювали низку внутрішніх процесів у "Енергоатомі", від закупівель і призначень до фінансових рішень компанії.

Попри заяви захисту, суд ухвалив рішення відправити Басова під варту на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень. Сам посадовець заперечує причетність до корупційних дій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названі імена всіх, кому НАБУ оголосило підозри у справі "Мідас" щодо корупції в енергетиці.

Також "Коментарі" писали, хто заявив про свій відхід через корупційний скандал в енергетиці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини