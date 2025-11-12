Адвокат по делу о коррупции в энергетике озвучил неожиданную позицию защиты

Во время судебного заседания по делу исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова его адвокат поставил под сомнение ключевые доказательства следствия, а именно, найденные доллары США. Защитник предположил, что изъятые купюры могут оказаться не настоящими деньгами, а как бы их имитацией.

Дмитрий Басов. Фото из открытых источников

12 ноября суд рассматривал вопрос об избрании меры пресечения должностному лицу Дмитрию Басову, которого детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают в причастности к масштабной коррупционной схеме в энергетической отрасли.

По словам адвоката Басова, по подобным делам экспертизы уже доказывали, что якобы платежные средства могли быть не деньгами.

"Было много раз, когда проводили экспертизы и оказывалось, что предметы прямоугольной формы, похожие на банкноты США, не являются денежными средствами", — сказал адвокат Дмитрия Басова.

Таким образом он намекнул, что без подтверждения экспертов следствие не может утверждать, что найденные доллары были реальной валютой.

По данным НАБУ, Дмитрий Басов, известный на записях НАБУ под псевдо "Тенор", действовал вместе с бывшим советником министра энергетики Игорем Миронюком ("Рокет"). Следствие считает, что они контролировали ряд внутренних процессов в "Энергоатоме", от закупок и назначений до финансовых решений компании.

Несмотря на заявления защиты, суд принял решение отправить Басова под стражу на 60 суток с правом внесения залога в размере 40 миллионов гривен. Сам чиновник отрицает причастность к коррупционным действиям.

