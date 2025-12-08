"Зимове яйце" Фаберже продали на аукціоні Christie's за рекордну суму (ФОТО)

Одне з найрідкісніших імператорських яєць Фаберже, легендарне "Зимове яйце", було продано на аукціоні Christie's у Лондоні за рекордні 30,2 млн доларів. Лот миттєво привернув увагу колекціонерів усього світу, адже це одне з лише семи імператорських яєць, які досі залишаються в приватних руках.

"Зимове яйце" Фаберже. Фото: Christie's

"Зимове яйце" було виготовлене у 1913 році за замовленням царя Миколи II як великодній подарунок для його матері Марії Федорівни. Ювелірний дім Фаберже створив лише 50 таких імператорських яєць, і вони стали символом розкоші.

Виріб створено з гірського кришталю, який майстерно огранено так, щоб нагадував крижану брилу, вкриту інеєм. Зовнішня частина прикрашена 4500 діамантами та платиновими сніжинками. Усередині яйця Фаберже знаходиться мініатюрний кошик із анемонами, виготовленими з білого кварцу, нефриту та гранатів.

"Зимове яйце" Фаберже продали на аукціоні Christie's. Фото: AFP

Незвично для початку 20 століття, дизайн яйця створила ювелірка Альма Піль, яка була племінницею головного майстра Фаберже. За легендою, її надихнули кристали льоду на вікні майстерні.

"Зимове яйце" Фаберже продали на аукціоні Christie's. Фото: AFP

Аукціон Christie's тривав лише три хвилини, перш ніж загадковий покупець переміг у торгах та стати власником "Зимового яйця" Фаберже.

"Діаманти настільки малі, що не мають вартості. Цінність їх у художньому вираженні, у здатності перетворити дорогоцінні матеріали на мить природи", — пояснив британський ювелірний експерт Кіран Маккарті.

Після падіння російської монархії яйце було продане більшовиками, потім десятиліттями переходило між приватними колекціонерами. У 1975 році воно зникло, аби знову з’явитися на аукціоні у 1994 році, встановивши рекорд у 7,2 млн франків. У 2002 році воно знову побило власний рекорд, коли було куплене за 9,6 млн доларів, а тепер втретє встановило новий рекорд.

