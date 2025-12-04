Чоловік проковтнув яйце Фаберже, щоб викрасти його з ювелірного магазину

У Новій Зеландії поліція висунула звинувачення 32-річному чоловікові, який, за даними слідства, намагався викрасти коштовний медальйон у формі яйця Фаберже проковтнувши його просто в ювелірному магазині.

Кулон у формі яйця Фаберже. Фото: Fabergé

Інспектор поліції Грей Андерсон повідомив, що працівники магазину викликали правоохоронців в день інциденту. Офіцери прибули за кілька хвилин і затримали чоловіка, який проковтнув кулон у формі яйця Фаберже, прямо в торгівельному залі. Він одразу був направлений на медичне обстеження та нині перебуває під постійним наглядом.

"Враховуючи, що цей чоловік перебуває під вартою поліції, ми маємо обов’язок продовжувати стежити за ним, враховуючи обставини того, що сталося. На цьому етапі кулон не знайдено", — сказав Андерсон.

Медальйон Fabergé Octopussy Egg оцінюється у 33 585 новозеландських доларів (понад 19 тисяч доларів США). Прикраса виготовлена з 18-каратного золота, прикрашена гільйошованою зеленою емаллю, 60 білими діамантами й 15 сапфірами.

Усередині цього яйця Фаберже знаходиться мініатюрний золотий восьминіг із чорними діамантами замість очей. Прикраса створена за мотивами фільму про Джеймса Бонда "Восьминіг" 1983 року, де сюжет обертається навколо пограбування яйця Фаберже.

Підозрюваний перебуває під вартою та має постати перед судом 8 грудня. Йому також інкримінують інші епізоди дрібних крадіжок, зокрема iPad із того ж магазину та товари для тварин з іншого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у пограбуванні Лувру.

Також "Коментарі" писали, що золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's.