Мужчина проглотил яйцо Фаберже, чтобы украсть его из ювелирного магазина
Мужчина проглотил яйцо Фаберже, чтобы украсть его из ювелирного магазина

В Новой Зеландии задержан мужчина, который проглотил ценный медальон Фаберже, чтобы похитить его из ювелирного магазина.

4 декабря 2025, 08:55
Slava Kot
Slava Kot

В Новой Зеландии полиция предъявила обвинение 32-летнему мужчине, который, по данным следствия, пытался похитить ценный медальон в форме яйца Фаберже, проглотив его прямо в ювелирном магазине.

Мужчина проглотил яйцо Фаберже, чтобы украсть его из ювелирного магазина

Кулон в виде яйца Фаберже. Фото: Fabergé

Инспектор полиции Грей Андерсон сообщил, что работники магазина вызвали милиционеров в день инцидента. Офицеры прибыли через несколько минут и задержали мужчину, который проглотил кулон в форме яйца Фаберже, прямо в торговом зале. Он сразу был направлен на медицинское обследование и находится под постоянным наблюдением.

"Учитывая, что этот мужчина находится под стражей полиции, мы обязаны продолжать следить за ним, учитывая обстоятельства произошедшего. На этом этапе кулон не найден", — сказал Андерсон.

Медальон Fabergé Octopussy Egg оценивается в 33 585 новозеландских долларов (более 19 тысяч долларов США). Украшение изготовлено из 18-каратного золота, украшено гилёшированной зеленой эмалью, 60 белыми бриллиантами и 15 сапфирами.

Внутри этого яйца Фаберже находится миниатюрный золотой осьминог с черными бриллиантами вместо глаз. Украшение создано по мотивам фильма о Джеймсе Бонде "Осьминог" 1983 года, где сюжет вращается вокруг ограбления яйца Фаберже.

Подозреваемый находится под стражей и должен предстать перед судом 8 декабря. Ему также инкриминируют другие эпизоды мелких воровства, в частности iPad из того же магазина и товары для животных из другого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в ограблении Лувра.

Также "Комментарии" писали, что золотой унитаз "Америка" был продан на аукционе Sotheby's.



Источник: https://edition.cnn.com/2025/12/03/asia/faberge-pendant-theft-new-zealand-scli-intl
