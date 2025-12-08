"Зимнее яйцо" Фаберже продали на аукционе Christie's за рекордную сумму (ФОТО)

Одно из редчайших императорских яиц Фаберже, легендарное "Зимнее яйцо", было продано на аукционе Christie's в Лондоне за рекордные 30,2 млн долларов. Лот мгновенно привлек внимание коллекционеров всего мира, ведь это одно из семи императорских яиц, которые до сих пор остаются в частных руках.

"Зимнее яйцо" Фаберже. Фото: Christie's

"Зимнее яйцо" было изготовлено в 1913 году по заказу царя Николая II в качестве пасхального подарка для его матери Марии Федоровны. Ювелирный дом Фаберже создал всего 50 таких императорских яиц, и они стали символом роскоши.

Изделие создано из горного хрусталя, искусно ограненного так, чтобы напоминало ледяную глыбу, покрытую инеем. Наружная часть украшена 4500 бриллиантами и платиновыми снежинками. Внутри яйца Фаберже находится миниатюрная корзина с анемонами из белого кварца, нефрита и гранатов.

"Зимнее яйцо" Фаберже было продано на аукционе Christie's. Фото: AFP

Необычно для начала 20 века дизайн яйца создала ювелирка Альма Пиль, которая была племянницей главного мастера Фаберже. По легенде ее вдохновили кристаллы льда на окне мастерской.

"Зимнее яйцо" Фаберже было продано на аукционе Christie's. Фото: AFP

Аукцион Christie's длился всего три минуты, прежде чем загадочный покупатель победил в торгах и стал владельцем "Зимнего яйца" Фаберже.

"Бриллианты настолько малы, что не имеют стоимости. Ценность их в художественном выражении, в способности превратить драгоценные материалы в момент природы", — объяснил британский ювелирный эксперт Киран Маккарти.

После падения русской монархии яйцо было продано большевиками, затем десятилетиями переходило между частными коллекционерами. В 1975 году оно исчезло, чтобы снова появиться на аукционе в 1994 году, установив рекорд в 7,2 млн франков. В 2002 году оно снова побило собственный рекорд, когда было куплено за 9,6 млн долларов, а теперь третий раз установило новый рекорд.

