З музею Франції вкрали найдорожчий банан в історії

У Франції з музею Pompidou-Metz зник банан, який був елементом відомої концептуальної роботи італійського художника Мауріціо Каттелана. За повідомленням музею, банан був частиною інсталяції "Комік". Ця робота складається зі звичайного фрукта, прикріпленого скотчем до стіни. Про інцидент стало відомо 30 травня, коли охоронець помітив зникнення банана з арт-об’єкта.

Це вже не перший інцидент з цією роботою Каттелана. Особливість інсталяції "Комік" полягає в тому, що банан у ній регулярно замінюється через швидке псування. Але саме ця простота не раз провокувала відвідувачів на несподівані дії. Минулого року один із гостей музею взяв та з’їв фрукт прямо з експозиції. Тоді охорона оперативно замінила банан, а художник Мауріціо Каттелан з іронією заявив, що більше його здивувало те, що відвідувач не спробував з’їсти ще й клейку стрічку.

Однак цього разу музей зайняв жорсткішу позицію. У Pompidou-Metz заявили, що крадіжка банана стала вже другим подібним випадком і є проявом неповаги до твору мистецтва, навіть попри його провокаційний характер. Через це адміністрація музею подала офіційну кримінальну заяву про викрадення банана.

Робота Каттелана вперше була представлена у 2019 році у Маямі, де її оцінили в 120 тисяч доларів. Відтоді "банан, приклеєний до стіни"" став найвідоміших прикладів концептуального мистецтва, яке ставить під сумнів ідею вартості та авторства.

Скандальну славу твору посилили численні перформанси. Художник Девід Датуна з’їв інсталяцію просто на виставці, назвавши це "голодним мистецтвом", а у 2024 році підприємець і криптомільйонер Джастін Сан придбав один з варіантів роботи за 5,2 млн доларів, після чого також символічно з’їв його перед камерами. Таким чином банан з арт-інсталяції Каттелана є одним з найдорожчих у світі.

