Главная Новости Общество искусство и культура Из музея Франции украли самый дорогой банан в истории
Из музея Франции украли самый дорогой банан в истории

В музее Pompidou-Metz пропал банан с работы Маурицио Каттелана "Комик".

1 июня 2026, 16:30
Slava Kot

Во Франции из музея Pompidou-Metz исчез банан, являвшийся элементом известной концептуальной работы итальянского художника Маурицио Каттелана. По сообщению музея, банан являлся частью инсталляции "Комик". Эта работа состоит из обычного фрукта, прикрепленного скотчем к стене. Об инциденте стало известно 30 мая, когда охранник заметил пропажу банана с арт-объекта.

Из музея Франции украли самый дорогой банан в истории

Во Франции из музея украли банан. Фото из открытых источников

Это уже не первый инцидент с этой работой Каттелана. Особенность инсталляции "Комик" заключается в том, что банан в ней регулярно заменяется из-за быстрой порчи. Но именно эта простота не раз провоцировала посетителей на неожиданные действия. В прошлом году один из гостей музея взял и съел фрукт прямо из экспозиции. Тогда охрана оперативно заменила банан, а художник Маурицио Каттелан с иронией заявил, что больше удивило его то, что посетитель не попытался съесть еще и клейкую ленту.

Однако в этот раз музей занял более жесткую позицию. В Pompidou-Metz заявили, что воровство банана стало уже вторым подобным случаем и является проявлением неуважения к произведению искусства, даже несмотря на его провокационный характер. Поэтому администрация музея подала официальное уголовное заявление о похищении банана.

Работа Каттелана впервые была представлена в 2019 году в Майами, где она была оценена в 120 тысяч долларов. С тех пор "банан, приклеенный к стене" стал самым известным примером концептуального искусства, которое ставит под сомнение идею стоимости и авторства.

Скандальную славу произведения усилили многочисленные перформансы. Художник Дэвид Датуна съел инсталляцию прямо на выставке, назвав это "голодным искусством", а в 2024 году предприниматель и криптоммиллионер Джастин Сан приобрел один из вариантов работы за 5,2 млн долларов, после чего также символически съел его перед камерами. Таким образом, банан по арт-инсталляции Каттелана является одним из самых дорогих в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что продали золотой унитаз "Америка" Маурицио Каттелана, предлагавшийся Трампу.

Также "Комментарии" писали, что Италия реставрирует "счастливые яички" быка на мозаике из-за странного ритуала туристов.



Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20260531-french-museum-reports-theft-of-arty-banana
