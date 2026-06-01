Італія реставрує "щасливі яєчка" бика через дивний ритуал туристів (ФОТО)

У самому серці Мілана стартувала реставрація однієї з найвідоміших мозаїк Італії. Це зображення бика в легендарній галереї Galleria Vittorio Emanuele II. Причиною відновлення мозаїки став багаторічний туристичний ритуал "на удачу", який поступово знищив частину історичного твору мистецтва.

В Італії реставрують мозаїку бика.

Мозаїка, розташована на підлозі 19 століття, стала популярною серед відвідувачів завдяки міській легенді. Вважається, що якщо стати п’ятою на геніталії бика та тричі обернутися, це принесе удачу і гарантує повернення до Мілана. Саме ця традиція зробила ділянку підлоги однією з найбільш "прохідних" у місті.

За словами міської ради, щодня тисячі туристів виконували цей ритуал, що призвело до помітного зношення мозаїки. Особливо постраждала ділянка з бежево-рожевого каменю у місці геніталій бика, яка з роками стерлася під ногами відвідувачів.

"Тисячі людей щодня виконували відомий жест обертання каблуками. Рожеві плитки, з яких зроблені його яєчка, стираються", — сказав міський радник.

Роботи з відновлення мозаїки розпочалися. Реставратор Джанлука Галлі вручну вирізає та замінює пошкоджені фрагменти каменю. Навколо мозаїки встановлено тимчасову огорожу, але туристи продовжують спостерігати за процесом.

"Це, мабуть, чарівний жест, але також досить шкідливий для витвору мистецтва", — прокоментував Галлі популярний ритуал з биком.

Остання реставрація мозаїки проводилася у 2017 році, однак інтенсивний туристичний потік призвів до того, що мистецький твір знову доводиться відновлювати.

