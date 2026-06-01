Італія реставрує "щасливі яєчка" бика через дивний ритуал туристів (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У самому серці Мілана стартувала реставрація однієї з найвідоміших мозаїк Італії. Це зображення бика в легендарній галереї Galleria Vittorio Emanuele II. Причиною відновлення мозаїки став багаторічний туристичний ритуал "на удачу", який поступово знищив частину історичного твору мистецтва.
В Італії реставрують мозаїку бика. Фото: Craig Sauers
Мозаїка, розташована на підлозі 19 століття, стала популярною серед відвідувачів завдяки міській легенді. Вважається, що якщо стати п’ятою на геніталії бика та тричі обернутися, це принесе удачу і гарантує повернення до Мілана. Саме ця традиція зробила ділянку підлоги однією з найбільш "прохідних" у місті.
За словами міської ради, щодня тисячі туристів виконували цей ритуал, що призвело до помітного зношення мозаїки. Особливо постраждала ділянка з бежево-рожевого каменю у місці геніталій бика, яка з роками стерлася під ногами відвідувачів.
У Мілані реставрують мозаїку бика через ритуал туристів. Фото: Craig Sauers
Роботи з відновлення мозаїки розпочалися. Реставратор Джанлука Галлі вручну вирізає та замінює пошкоджені фрагменти каменю. Навколо мозаїки встановлено тимчасову огорожу, але туристи продовжують спостерігати за процесом.
Остання реставрація мозаїки проводилася у 2017 році, однак інтенсивний туристичний потік призвів до того, що мистецький твір знову доводиться відновлювати.