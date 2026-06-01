logo_ukra

BTC/USD

72468

ETH/USD

1979.8

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Італія реставрує "щасливі яєчка" бика через дивний ритуал туристів (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Італія реставрує "щасливі яєчка" бика через дивний ритуал туристів (ФОТО)

У галереї Galleria Vittorio Emanuele II в Мілані реставрують відому мозаїку бика

1 червня 2026, 11:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У самому серці Мілана стартувала реставрація однієї з найвідоміших мозаїк Італії. Це зображення бика в легендарній галереї Galleria Vittorio Emanuele II. Причиною відновлення мозаїки став багаторічний туристичний ритуал "на удачу", який поступово знищив частину історичного твору мистецтва.

Італія реставрує "щасливі яєчка" бика через дивний ритуал туристів (ФОТО)

В Італії реставрують мозаїку бика. Фото: Craig Sauers

Мозаїка, розташована на підлозі 19 століття, стала популярною серед відвідувачів завдяки міській легенді. Вважається, що якщо стати п’ятою на геніталії бика та тричі обернутися, це принесе удачу і гарантує повернення до Мілана. Саме ця традиція зробила ділянку підлоги однією з найбільш "прохідних" у місті.

За словами міської ради, щодня тисячі туристів виконували цей ритуал, що призвело до помітного зношення мозаїки. Особливо постраждала ділянка з бежево-рожевого каменю у місці геніталій бика, яка з роками стерлася під ногами відвідувачів.

"Тисячі людей щодня виконували відомий жест обертання каблуками. Рожеві плитки, з яких зроблені його яєчка, стираються", — сказав міський радник.

Італія реставрує ”щасливі яєчка” бика через дивний ритуал туристів (ФОТО) - фото 2

У Мілані реставрують мозаїку бика через ритуал туристів. Фото: Craig Sauers

Роботи з відновлення мозаїки розпочалися. Реставратор Джанлука Галлі вручну вирізає та замінює пошкоджені фрагменти каменю. Навколо мозаїки встановлено тимчасову огорожу, але туристи продовжують спостерігати за процесом.

"Це, мабуть, чарівний жест, але також досить шкідливий для витвору мистецтва", — прокоментував Галлі популярний ритуал з биком.

Остання реставрація мозаїки проводилася у 2017 році, однак інтенсивний туристичний потік призвів до того, що мистецький твір знову доводиться відновлювати.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що в Італії за 3 хвилини пограбували музей. Було вкрадено картини Ренуара, Сезанна і Матісса.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euronews.com/culture/2026/05/29/a-real-bull-ache-milan-restores-a-national-treasures-family-jewels
Теги:

Новини

Всі новини