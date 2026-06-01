Италия реставрирует "счастливые яички" быка из-за странного ритуала туристов (ФОТО)

В самом сердце Милана стартовала реставрация одной из известнейших мозаик Италии. Это изображение быка в легендарной галерее Galleria Vittorio Emanuele II. Причиной обновления мозаики стал многолетний туристический ритуал "на удачу", постепенно уничтоживший часть исторического произведения искусства.

В Италии реставрируют мозаику быка. Фото: Craig Sauers

Мозаика, расположенная на полу 19 века, стала популярной среди посетителей благодаря городской легенде. Считается, что если стать пяткой на гениталии быка и трижды обернуться, это принесет удачу и гарантирует возвращение в Милан. Именно эта традиция сделала участок пола одним из самых "проходных" в городе.

По словам городского совета, ежедневно тысячи туристов выполняли этот ритуал, что привело к заметному износу мозаики. Особенно пострадал участок из бежево-розового камня в месте гениталий быка, который с годами стерся под ногами посетителей.

"Тысячи людей каждый день выполняли известный жест вращения каблуками. Розовые плитки, из которых сделаны его яички, стираются", — сказал городской советник.

Работы по обновлению мозаики начались. Реставратор Джанлука Галли вырезает вручную и заменяет поврежденные фрагменты камня. Вокруг мозаики установлено временное ограждение, но туристы продолжают наблюдать за процессом.

"Это, пожалуй, волшебный жест, но также достаточно вредный для произведения искусства", – прокомментировал Галли популярный ритуал с быком.

Последняя реставрация мозаики проводилась в 2017 году, однако интенсивный туристический поток привел к тому, что произведение искусства вновь приходится восстанавливать.

