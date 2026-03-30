В Італії за 3 хвилини пограбували музей: вкрадено картини Ренуара, Сезанна і Матісса (ФОТО)

В Італії сталася одна з найзухваліших крадіжок творів мистецтва останніх років. У ніч на 23 березня група злодіїв менш ніж за три хвилини викрала з музею фонду Маньяні Рокка поблизу Парми картини всесвітньо відомих художників П’єра-Огюста Ренуара, Поля Сезанна та Анрі Матісса. Загальну вартість викрадених полотен оцінюють приблизно в 11 мільйонів євро.

В Італії викрадено картини Ренуара, Сезанна і Матісса.

Пограбування сталося о 2-й годині ночі у віллі Луїджі Маньяні деї Маестрово в Маміано-ді-Траверсетоло, де зберігається одна з найцінніших приватних колекцій мистецтва в Італії. За даними слідства, до музею проникла група з чотирьох людей у капюшонах. Вони діяли швидко й цілеспрямовано, одразу попрямувавши до Французької зали на першому поверсі.

Найціннішою знахідкою злодіїв стала картина "Риба" П’єра-Огюста Ренуара, написана наприкінці життя художника. Її оцінюють приблизно у 9 мільйонів євро. Також викрадено "Натюрморт з вишнями" Поля Сезанна 1890 року та "Одаліска на терасі" Анрі Матісса.

Злодії планували винести щонайменше чотири картини, однак сигналізація, що спрацювала, змусила їх поспіхом залишити музей. На підлозі вони залишили один твір. За даними італійських ЗМІ, ймовірно, картину Клода Моне.

"Риба" П’єра-Огюста Ренуара

"Натюрморт з вишнями" Поля Сезанна

"Рабиня на терасі" Анрі Матісса

Слідчі карабінерів припускають, що злочинці проникли на територію через малопомітний північний вхід до парку, який зазвичай зачинений і виходить на сільськогосподарські поля. Саме там виявили зламані ворота. Також поліція вважає, що після пограбування злодії могли втекти в напрямку гір, де дороги менш контрольовані камерами та системами розпізнавання номерних знаків.

