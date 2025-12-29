Українка створила картину зі свого лобкового волосся (ВІДЕО)

Українська блогерка Лілія Гординська викликала бурхливу дискусію в соцмережах, створивши картину з власного лобкового волосся, яку запропонувала продати на підтримку Збройних сил України. Відео з процесом створення роботи над арт-об’єктом потрапило в мережу.

Лілія Гординська опублікувала відео у соціальних мережах про створення картину зі свого лобкового волосся.

"Я створила картину зі своїм лобковим волоссям. Для цього мені треба було декілька тижнів не чіпати волосся на лобку. Поки я чекала, я намалювала картину з маками. Вони є своєрідним символом України. Потім я взяла бритву і зібрала весь матеріал. Вийшло не так багато, як хотілося, але того вистачило. Я зафіксувала волосся лаком і залишила сохнути", — розповіла блогерка.

Усі кошти від продажу роботи вона пообіцяла передати на потреби 108-ї бригади територіальної оборони.

Під відео користувачі соцмереж по-різному оцінили ініціативу блогерки. Деякі запитували, "ви зібралися нашу країну осоромити?", "Господи ти забрав у людини розум та глузд!?", "гидота", "на сьогодні досить тік тока". Однак інші підтримали авторку, вбачаючи у вчинку сміливий перформанс заради благодійної мети.

Через кілька днів Гординська повідомила, що картина була продана за 5 тисяч гривень. Покупцем став чоловік на ім’я Микола. Отримані кошти блогерка пообіцяла спрямувати на придбання зарядної станції для підрозділу ТрО.

