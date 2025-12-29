Українка створила картину зі свого лобкового волосся (ВІДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українська блогерка Лілія Гординська викликала бурхливу дискусію в соцмережах, створивши картину з власного лобкового волосся, яку запропонувала продати на підтримку Збройних сил України. Відео з процесом створення роботи над арт-об’єктом потрапило в мережу.
Українка створила картину зі свого лобкового волосся
Лілія Гординська опублікувала відео у соціальних мережах про створення картину зі свого лобкового волосся.
Усі кошти від продажу роботи вона пообіцяла передати на потреби 108-ї бригади територіальної оборони.
Під відео користувачі соцмереж по-різному оцінили ініціативу блогерки. Деякі запитували, "ви зібралися нашу країну осоромити?", "Господи ти забрав у людини розум та глузд!?", "гидота", "на сьогодні досить тік тока". Однак інші підтримали авторку, вбачаючи у вчинку сміливий перформанс заради благодійної мети.
Українка створила картину зі свого лобкового волосся
Через кілька днів Гординська повідомила, що картина була продана за 5 тисяч гривень. Покупцем став чоловік на ім’я Микола. Отримані кошти блогерка пообіцяла спрямувати на придбання зарядної станції для підрозділу ТрО.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що продана найдорожча картина у світі, яка була намальована жінкою.
Також "Коментарі" писали, що українка встановлює новий світовий рекорд з найдовшого волосся.