Украинка создала картину из своих лобковых волос (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинка создала картину из своих лобковых волос (ВИДЕО)

Блоггерша Лилия Гординская создала провокационную картину из волос.

29 декабря 2025, 09:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская блоггерша Лилия Гординская вызвала бурную дискуссию в соцсетях, создав картину из собственных лобковых волос, которую предложила продать в поддержку Вооруженных сил Украины. Видео с созданием работы над арт-объектом попало в сеть.

Украинка создала картину из своих лобковых волос (ВИДЕО)

Украинка создала картину из своих лобковых волос

Лилия Гординская опубликовала видео в социальных сетях о создании картины из своих лобковых волос.

"Я создала картину со своими лобковыми волосами. Для этого мне нужно было несколько недель не трогать волосы на лобке. Пока я ждала, я нарисовала картину с маками. Они являются своеобразным символом Украины. Потом я взяла бритву и собрала весь материал. Вышло не так много, как хотелось, но этого хватило. Я зафиксировала волосы лаком и оставила сохнуть", — рассказала блогерша.

Все средства от продаж работы она пообещала передать на нужды 108-й бригады территориальной обороны.

Под видео пользователи соцсетей по-разному оценили инициативу блоггерши. Некоторые спрашивали, "вы собрались нашу страну опозорить?", "Господи ты отнял у человека разум!?", "гадость", "на сегодняшний день достаточно тик тока". Однако другие поддержали авторку, видя в поступке смелый перформанс ради благотворительной цели.

Украинка создала картину из своих лобковых волос (ВИДЕО) - фото 2

Украинка создала картину из своих лобковых волос

Через несколько дней Гординская сообщила, что картина была продана за 5 тысяч гривен. Покупателем стал мужчина по имени Николай. Полученные средства блоггер пообещала направить на приобретение зарядной станции для подразделения ТрО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что продана самая дорогая картина в мире, нарисованная женщиной.

Также "Комментарии" писали, что украинка устанавливает новый мировой рекорд по самым длинным волосам.



Источник: https://www.instagram.com/p/DSkqqpyDVY6/
