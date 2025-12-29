Украинка создала картину из своих лобковых волос (ВИДЕО)

Украинская блоггерша Лилия Гординская вызвала бурную дискуссию в соцсетях, создав картину из собственных лобковых волос, которую предложила продать в поддержку Вооруженных сил Украины. Видео с созданием работы над арт-объектом попало в сеть.

Украинка создала картину из своих лобковых волос

Лилия Гординская опубликовала видео в социальных сетях о создании картины из своих лобковых волос.

"Я создала картину со своими лобковыми волосами. Для этого мне нужно было несколько недель не трогать волосы на лобке. Пока я ждала, я нарисовала картину с маками. Они являются своеобразным символом Украины. Потом я взяла бритву и собрала весь материал. Вышло не так много, как хотелось, но этого хватило. Я зафиксировала волосы лаком и оставила сохнуть", — рассказала блогерша.

Все средства от продаж работы она пообещала передать на нужды 108-й бригады территориальной обороны.

Под видео пользователи соцсетей по-разному оценили инициативу блоггерши. Некоторые спрашивали, "вы собрались нашу страну опозорить?", "Господи ты отнял у человека разум!?", "гадость", "на сегодняшний день достаточно тик тока". Однако другие поддержали авторку, видя в поступке смелый перформанс ради благотворительной цели.

Через несколько дней Гординская сообщила, что картина была продана за 5 тысяч гривен. Покупателем стал мужчина по имени Николай. Полученные средства блоггер пообещала направить на приобретение зарядной станции для подразделения ТрО.

