Украинка создала картину из своих лобковых волос (ВИДЕО)

Украинская блоггерша Лилия Гординская вызвала бурную дискуссию в соцсетях, создав картину из собственных лобковых волос, которую предложила продать в поддержку Вооруженных сил Украины. Видео с созданием работы над арт-объектом попало в сеть.
Лилия Гординская опубликовала видео в социальных сетях о создании картины из своих лобковых волос.
Все средства от продаж работы она пообещала передать на нужды 108-й бригады территориальной обороны.
Под видео пользователи соцсетей по-разному оценили инициативу блоггерши. Некоторые спрашивали, "вы собрались нашу страну опозорить?", "Господи ты отнял у человека разум!?", "гадость", "на сегодняшний день достаточно тик тока". Однако другие поддержали авторку, видя в поступке смелый перформанс ради благотворительной цели.
Через несколько дней Гординская сообщила, что картина была продана за 5 тысяч гривен. Покупателем стал мужчина по имени Николай. Полученные средства блоггер пообещала направить на приобретение зарядной станции для подразделения ТрО.
