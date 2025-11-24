Продана найдорожча картина у світі, яка була намальована жінкою (ФОТО)

Сюрреалістичний автопортрет Фріди Кало El Sueño (La Cama) "Сон (Ліжко)" став найдорожчим твором, коли-небудь проданим на аукціоні серед робіт жінок-художниць. На торгах Sotheby’s у Нью-Йорку картину продали за 54,7 млн доларів, що на 11 млн доларів більше за попередній рекорд.

Художниця Фріда Кало. Фото з відкритих джерел

Картина "Сон (Ліжко)" була створена у 1940 році. Ця робота відома як одна з найбільш емоційно насичених у творчості Кало. Цей період життя художниці був позначений особистими втратами та переломними подіями, зокрема розставанням і новим одруженням із художником Дієго Ріверою, а також убивством її колишнього коханого Льва Троцького.

Картина вже має власну історію на аукціонах. У 1980 році її вперше виставили на продаж за 51 тисячу доларів, а у 2025 році вона подорожчала більш ніж у 1000 разів, адже її купили за 54,7 млн доларів. Нинішній продаж не лише став рекордним, але й перевершив попередній найдорожчий твір жінки-художниці, роботу Джорджії О’Кіфф Jimson Weed / White Flower No.1, продану за 44,4 млн доларів у 2014 році.

Автопортрет Фріди Кало El Sueño (La Cama) — найдорожча картина намальована жінкою

El Sueño (La Cama) зображує сплячу Фріду, укутану ліанами і тінями власних переживань, над якою нависає гігантський скелет, обмотаний вибухівкою та сухими квітами. Образи в картині поєднують біль, відновлення та внутрішню боротьбу.

Картина "Сон (Ліжко)" стала винятком, адже роботи Фріди Кало рідко з’являються на торгах. Мексика оголосила їх національним надбанням і обмежила експорт ще у 1980-х.

