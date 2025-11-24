Продана самая дорогая картина в мире, нарисованная женщиной (ФОТО)

Сюрреалистический автопортрет Фриды Кало El Sueño (La Cama) "Сон (Кровать)" стал самым дорогим произведением, когда-либо проданным на аукционе среди работ женщин-художниц. На торгах Sotheby's в Нью-Йорке картину продали за 54,7 млн долларов, что на 11 млн долларов больше предыдущего рекорда.

Художница Фрида Кало. Фото из открытых источников

Картина "Сон (Кровать)" была создана в 1940 году. Эта работа известна как одна из самых эмоционально насыщенных в творчестве Кало. Этот период жизни художницы был отмечен личными потерями и переломными событиями, в частности расставанием и новой женитьбой на художнике Диего Ривере, а также убийством ее бывшего любимого Льва Троцкого.

У картины уже есть собственная история на аукционах. В 1980 году ее впервые выставили на продажу за 51 тысячу долларов, а в 2025 году она подорожала более чем в 1000 раз, ведь ее купили за 54,7 млн долларов. Нынешняя продажа не только стала рекордной, но и превзошла предыдущее самое дорогое произведение женщины-художницы, работу Джорджии О'Кифф Jimson Weed / White Flower No.1, проданную за 44,4 млн долларов в 2014 году.

Автопортрет Фриды Кало El Sueño (La Cama) – самая дорогая картина нарисованная женщиной.

El Sueño (La Cama) изображает спящую Фриду, укутанную лианами и тенями своих переживаний, над которой нависает гигантский скелет, обмотанный взрывчаткой и сухими цветами.

Картина "Сон (Кровать)" стала исключением, ведь работы Фриды Кало редко появляются на торгах. Мексика объявила их национальным достоянием и ограничила экспорт еще в 1980-х.

