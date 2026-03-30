logo

BTC/USD

66750

ETH/USD

2040.12

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура В Италии за 3 минуты ограбили музей: украдены картины Ренуара, Сезанна и Матисса (ФОТО)
НОВОСТИ

В Италии за 3 минуты ограбили музей: украдены картины Ренуара, Сезанна и Матисса (ФОТО)

В музее фонда Маньяни Рокка воры похитили картины стоимостью около 11 млн. евро.

30 марта 2026, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Италии произошла одна из самых дерзких краж произведений искусства последних лет. В ночь на 23 марта группа воров менее чем за три минуты похитила из музея фонда Маньяни Рокка близ Пармы картины всемирно известных художников Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Общую стоимость украденных полотен оценивают примерно в 11 миллионов евро.

В Италии похищены картины Ренуара, Сезанна и Матисса. Фото: ansa

Ограбление произошло в 2 часа ночи в вилле Луиджи Маньяни деи Маэстрово в Мамиано-ди-Траверсетоло, где хранится одна из самых ценных частных коллекций искусства в Италии. По данным следствия, в музей проникла группа из четырех человек в капюшонах. Они действовали быстро и целенаправленно, сразу направившись во Французский зал на первом этаже.

Самой ценной находкой воров стала картина "Рыба" Пьера-Огюста Ренуара, написанная в конце жизни художника. Ее оценивают примерно в 9 миллионов евро. Также похищены "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна 1890 года и "Одалиска на террасе" Анри Матисса.

Воры планировали вынести по меньшей мере четыре картины, однако сработавшая сигнализация заставила их наспех покинуть музей. На полу они оставили одно произведение. По данным итальянских СМИ, предположительно картину Клода Моне.

"Рыба" Пьера-Огюста Ренуара

"Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна

"Рабыня на террасе" Анри Матисса

Следователи карабинеров предполагают, что преступники проникли на территорию через малозаметный северный вход в парк, обычно закрытый и выходящий на сельскохозяйственные поля. Там обнаружили сломанные ворота. Также полиция считает, что после ограбления воры могли скрыться в направлении гор, где дороги менее контролируемы камерами и системами распознавания номерных знаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка создала картину из своих лобковых волос.

Также "Комментарии" писали, что фото загадочного мужчины после ограбления в Лувре стало вирусным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/29/rubati-un-quadro-di-renoir-di-cezanne-e-di-matisse-alla-magnani-rocca-nel-parmense_805ba874-f2a1-4abc-a0e1-9e4c563498ad.html
Теги:

Новости

Все новости