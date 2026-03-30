В Италии за 3 минуты ограбили музей: украдены картины Ренуара, Сезанна и Матисса (ФОТО)

В Италии произошла одна из самых дерзких краж произведений искусства последних лет. В ночь на 23 марта группа воров менее чем за три минуты похитила из музея фонда Маньяни Рокка близ Пармы картины всемирно известных художников Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. Общую стоимость украденных полотен оценивают примерно в 11 миллионов евро.

В Италии похищены картины Ренуара, Сезанна и Матисса. Фото: ansa

Ограбление произошло в 2 часа ночи в вилле Луиджи Маньяни деи Маэстрово в Мамиано-ди-Траверсетоло, где хранится одна из самых ценных частных коллекций искусства в Италии. По данным следствия, в музей проникла группа из четырех человек в капюшонах. Они действовали быстро и целенаправленно, сразу направившись во Французский зал на первом этаже.

Самой ценной находкой воров стала картина "Рыба" Пьера-Огюста Ренуара, написанная в конце жизни художника. Ее оценивают примерно в 9 миллионов евро. Также похищены "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна 1890 года и "Одалиска на террасе" Анри Матисса.

Воры планировали вынести по меньшей мере четыре картины, однако сработавшая сигнализация заставила их наспех покинуть музей. На полу они оставили одно произведение. По данным итальянских СМИ, предположительно картину Клода Моне.

"Рыба" Пьера-Огюста Ренуара

"Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна

"Рабыня на террасе" Анри Матисса

Следователи карабинеров предполагают, что преступники проникли на территорию через малозаметный северный вход в парк, обычно закрытый и выходящий на сельскохозяйственные поля. Там обнаружили сломанные ворота. Также полиция считает, что после ограбления воры могли скрыться в направлении гор, где дороги менее контролируемы камерами и системами распознавания номерных знаков.

