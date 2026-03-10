logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього
commentss НОВИНИ Всі новини

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього

Історики знають 11 фотографій Тараса Шевченка. Як виглядав поет на перших і останніх фото.

10 березня 2026, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Зовнішність Тараса Шевченка українці добре знають за численними портретами та автопортретами. Художник створив 38 автопортретів, виконаних у різних техніках і в різні періоди життя. Проте історикам також відомо про 11 фотографій поета, зроблених у фотоательє Петербурга та Києва. Саме ці рідкісні світлини дають змогу побачити, яким Шевченко був насправді.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього

Групове фото Тараса Шевченка з друзями

Зауважимо, що всі фотографії Шевченка зроблені в останні три роки життя поета, після його десятирічного заслання. У той період Шевченко серйозно хворів і виглядав значно старшим за свої 44-47 років. Саме цей образ похмурого чоловіка з бородою у смушевій шапці згодом закріпився у мистецтві та став основою для більшості пам’ятників Кобзарю.

Першу фотографію Тарас Шевченко зробив 30 березня 1858 року у Петербурзі. Це була дагеротипна фотографія, створена в ательє відомого фотографа Андрія Деньєра. Шевченко з Даньєром були знайомі ще з навчання в Академії мистецтв у класі Карла Брюллова.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Перше відоме фото Тараса Шевченка

На цьому фото 44-річний поет уже має бороду. Світлину він планував подарувати своїй подрузі Марії Дороховій. Через два роки Шевченко використав її як основу для автопортрета в техніці офорту.

Ще одну відому фотографію 1858 року зробили в майстерні Івана Лосса. Саме її використав художник Ілля Ріпін для написання портрета Шевченка. Сьогодні картина зберігається на Чернечій горі в Каневі. Саме на цьому місці похований поет.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Фото Шевченка з якого Ілля Ріпін написав його портрет

Найбільш відоме фото Шевченка датують квітнем 1859 року. На ньому поет зображений у смушевій шапці та пальті з хутряним коміром. Саме цей образ став іконічним і вплинув на подальші зображення Шевченка в живописі та скульптурі. З цієї фотографії створювали портрети художники Василь Мате, Микола Мурашко та Фотій Красицький, а Іван Крамськой написав один із найвідоміших портретів на замовлення засновника Третьяковської галереї.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Найвідоміше фото Тараса Шевченка

Одне з небагатьох групових фото Шевченко зробив у 1859 році разом зі своїми друзями. Крім Шевченка на знімку позують Григорій Честахівський, Петро Якушкін та брати Лазаревські.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Групове фото Шевченка з друзями

Серед найрідкісніших фотографій Шевченка вважається та, де поет зображений у повний зріст з палицею та в шапці. Фото він зробив у 1859 році.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Шевченко в повний зріст на фото

На наступних фотопортретах Шевченко вже сидить. Ці три фотографії він зробив 1859 року у Києві в ательє Івана Гудовського. Один із цих знімків став основою для його офортного автопортрета 1860 року.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Тарас Шевченко

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Тарас Шевченко

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Фото Тараса Шевченка, яке було використане для офортного автопортрета 1860 року

Фото Шевченка під номером дев’ять не збереглося в оригіналі. Однак його можна побачити на ксилографії, яку для видання "Кобзаря" 1860 року виконав Єгор Гогенфельден за малюнком-портретом Михайла Мікешина. На цьому фото 1859 року Тарас у темному костюмі.

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Втрачена фотографія Шевченка, яку перенесли на ксилографію

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Десяте фото Шевченка

Остання відома фотографія Тараса Шевченка датується 1860-1861 роками. На ній Шевченко зображений разом із близьким другом Григорієм Честахівським. 

Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього - фото 2

Останнє фото Тараса Шевченка

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект показав, як би виглядав молодий Тарас Шевченко у наші дні.

Також "Коментарі" писали про те, де можна почути відтворений голос Тараса Шевченка.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини