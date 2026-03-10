Як виглядав Тарас Шевченко: усі фото Кобзаря від першого до останнього

Зовнішність Тараса Шевченка українці добре знають за численними портретами та автопортретами. Художник створив 38 автопортретів, виконаних у різних техніках і в різні періоди життя. Проте історикам також відомо про 11 фотографій поета, зроблених у фотоательє Петербурга та Києва. Саме ці рідкісні світлини дають змогу побачити, яким Шевченко був насправді.

Групове фото Тараса Шевченка з друзями

Зауважимо, що всі фотографії Шевченка зроблені в останні три роки життя поета, після його десятирічного заслання. У той період Шевченко серйозно хворів і виглядав значно старшим за свої 44-47 років. Саме цей образ похмурого чоловіка з бородою у смушевій шапці згодом закріпився у мистецтві та став основою для більшості пам’ятників Кобзарю.

Першу фотографію Тарас Шевченко зробив 30 березня 1858 року у Петербурзі. Це була дагеротипна фотографія, створена в ательє відомого фотографа Андрія Деньєра. Шевченко з Даньєром були знайомі ще з навчання в Академії мистецтв у класі Карла Брюллова.

Перше відоме фото Тараса Шевченка

На цьому фото 44-річний поет уже має бороду. Світлину він планував подарувати своїй подрузі Марії Дороховій. Через два роки Шевченко використав її як основу для автопортрета в техніці офорту.

Ще одну відому фотографію 1858 року зробили в майстерні Івана Лосса. Саме її використав художник Ілля Ріпін для написання портрета Шевченка. Сьогодні картина зберігається на Чернечій горі в Каневі. Саме на цьому місці похований поет.

Фото Шевченка з якого Ілля Ріпін написав його портрет

Найбільш відоме фото Шевченка датують квітнем 1859 року. На ньому поет зображений у смушевій шапці та пальті з хутряним коміром. Саме цей образ став іконічним і вплинув на подальші зображення Шевченка в живописі та скульптурі. З цієї фотографії створювали портрети художники Василь Мате, Микола Мурашко та Фотій Красицький, а Іван Крамськой написав один із найвідоміших портретів на замовлення засновника Третьяковської галереї.

Найвідоміше фото Тараса Шевченка

Одне з небагатьох групових фото Шевченко зробив у 1859 році разом зі своїми друзями. Крім Шевченка на знімку позують Григорій Честахівський, Петро Якушкін та брати Лазаревські.

Групове фото Шевченка з друзями

Серед найрідкісніших фотографій Шевченка вважається та, де поет зображений у повний зріст з палицею та в шапці. Фото він зробив у 1859 році.

Шевченко в повний зріст на фото

На наступних фотопортретах Шевченко вже сидить. Ці три фотографії він зробив 1859 року у Києві в ательє Івана Гудовського. Один із цих знімків став основою для його офортного автопортрета 1860 року.

Тарас Шевченко

Тарас Шевченко

Фото Тараса Шевченка, яке було використане для офортного автопортрета 1860 року

Фото Шевченка під номером дев’ять не збереглося в оригіналі. Однак його можна побачити на ксилографії, яку для видання "Кобзаря" 1860 року виконав Єгор Гогенфельден за малюнком-портретом Михайла Мікешина. На цьому фото 1859 року Тарас у темному костюмі.

Втрачена фотографія Шевченка, яку перенесли на ксилографію

Десяте фото Шевченка

Остання відома фотографія Тараса Шевченка датується 1860-1861 роками. На ній Шевченко зображений разом із близьким другом Григорієм Честахівським.

Останнє фото Тараса Шевченка

