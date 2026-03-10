Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего

Облик Тараса Шевченко украинцы хорошо знают по многочисленным портретам и автопортретам. Художник создал 38 автопортретов, выполненных в разных техниках и в разные периоды жизни. Однако историкам также известно об 11 фотографиях поэта, сделанных в фотоателье Петербурга и Киева. Именно эти редкие фотографии позволяют увидеть, каким Шевченко был на самом деле.

Заметим, что все фотографии Шевченко сделаны в последние три года жизни поэта после его десятилетней ссылки. В тот период Шевченко серьезно болел и выглядел значительно старше своих 44-47 лет. Именно этот образ мрачного мужчины с бородой в смушевой шапке впоследствии закрепился в искусстве и стал основой большинства памятников Кобзарю.

Первую фотографию Тарас Шевченко сделал 30 марта 1858 в Петербурге. Это была дагеротипная фотография, созданная в ателье известного фотографа Андрея Деньера. Шевченко и Даньер были знакомы еще с учебы в Академии искусств в классе Карла Брюллова.

На этом фото у 44-летнего поэта уже была борода. Фотографию он планировал подарить своей подруге Марии Дороховой. Два года спустя Шевченко использовал ее как основу для автопортрета в технике офорта.

Еще одна известная фотография 1858 года была сделана в мастерской Ивана Лосса. Именно его использовал художник Илья Репин для написания портрета Шевченко. Сегодня картина хранится на Чернечий горе в Каневе. Именно на этом месте похоронен поэт.

Наиболее известное фото Шевченко датируется за апрель 1859 года. На нем поэт изображен в смушевой шапке и пальто с меховым воротником. Именно этот образ стал иконичен и повлиял на дальнейшие изображения Шевченко в живописи и скульптуре. С этой фотографии создавали портреты художники Василий Мате, Николай Мурашко и Фотий Красицкий, а Иван Крамской написал один из самых известных портретов по заказу основателя Третьяковской галереи.

Одно из немногих групповых фото Шевченко сделал в 1859 году вместе со своими друзьями. Кроме Шевченко, на снимке позируют Григорий Честаховский, Петр Якушкин и братья Лазаревские.

Среди самых редких фотографий Шевченко считается та, где поэт изображен в полный рост с палкой и в шапке. Фото он сделал в 1859 году.

На следующих фотопортретах Шевченко сидит. Эти три фотографии он сделал в 1859 году в Киеве в ателье Ивана Гудовского. Один из этих снимков стал основой его офортного автопортрета 1860 года.

Фото Шевченко под номером девять не сохранилось в подлиннике. Однако его можно увидеть на ксилографии, которую для издания "Кобзаря" 1860 года исполнил Егор Гогенфельден по рисунку-портрету Михаила Микешина. На фото 1859 года Тарас в темном костюме.

Последняя известная фотография Тараса Шевченко датируется 1860-1861 годами. На ней Шевченко изображен вместе с близким другом Григорием Честаховским.

