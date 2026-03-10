logo

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего
Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего

Историки знают 11 фотографий Тараса Шевченко. Как выглядел поэт на первых и последних фото.

10 марта 2026, 09:30
Автор:
Slava Kot

Облик Тараса Шевченко украинцы хорошо знают по многочисленным портретам и автопортретам. Художник создал 38 автопортретов, выполненных в разных техниках и в разные периоды жизни. Однако историкам также известно об 11 фотографиях поэта, сделанных в фотоателье Петербурга и Киева. Именно эти редкие фотографии позволяют увидеть, каким Шевченко был на самом деле.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего

Групповое фото Тараса Шевченко с друзьями

Заметим, что все фотографии Шевченко сделаны в последние три года жизни поэта после его десятилетней ссылки. В тот период Шевченко серьезно болел и выглядел значительно старше своих 44-47 лет. Именно этот образ мрачного мужчины с бородой в смушевой шапке впоследствии закрепился в искусстве и стал основой большинства памятников Кобзарю.

Первую фотографию Тарас Шевченко сделал 30 марта 1858 в Петербурге. Это была дагеротипная фотография, созданная в ателье известного фотографа Андрея Деньера. Шевченко и Даньер были знакомы еще с учебы в Академии искусств в классе Карла Брюллова.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Первое известное фото Тараса Шевченко

На этом фото у 44-летнего поэта уже была борода. Фотографию он планировал подарить своей подруге Марии Дороховой. Два года спустя Шевченко использовал ее как основу для автопортрета в технике офорта.

Еще одна известная фотография 1858 года была сделана в мастерской Ивана Лосса. Именно его использовал художник Илья Репин для написания портрета Шевченко. Сегодня картина хранится на Чернечий горе в Каневе. Именно на этом месте похоронен поэт.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Фото Шевченко, с которого Илья Репин написал его портрет

Наиболее известное фото Шевченко датируется за апрель 1859 года. На нем поэт изображен в смушевой шапке и пальто с меховым воротником. Именно этот образ стал иконичен и повлиял на дальнейшие изображения Шевченко в живописи и скульптуре. С этой фотографии создавали портреты художники Василий Мате, Николай Мурашко и Фотий Красицкий, а Иван Крамской написал один из самых известных портретов по заказу основателя Третьяковской галереи.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Самое известное фото Тараса Шевченко

Одно из немногих групповых фото Шевченко сделал в 1859 году вместе со своими друзьями. Кроме Шевченко, на снимке позируют Григорий Честаховский, Петр Якушкин и братья Лазаревские.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Групповое фото Шевченко с друзьями

Среди самых редких фотографий Шевченко считается та, где поэт изображен в полный рост с палкой и в шапке. Фото он сделал в 1859 году.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Шевченко в полный рост на фото

На следующих фотопортретах Шевченко сидит. Эти три фотографии он сделал в 1859 году в Киеве в ателье Ивана Гудовского. Один из этих снимков стал основой его офортного автопортрета 1860 года.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Тарас Шевченко

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Тарас Шевченко

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Фото Тараса Шевченко, использованное для офортного автопортрета 1860 года

Фото Шевченко под номером девять не сохранилось в подлиннике. Однако его можно увидеть на ксилографии, которую для издания "Кобзаря" 1860 года исполнил Егор Гогенфельден по рисунку-портрету Михаила Микешина. На фото 1859 года Тарас в темном костюме.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Утрачена фотография Шевченко, которую перенесли на ксилографию

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Десятое фото Шевченко

Последняя известная фотография Тараса Шевченко датируется 1860-1861 годами. На ней Шевченко изображен вместе с близким другом Григорием Честаховским.

Как выглядел Тарас Шевченко: все фото Кобзаря от первого до последнего - фото 2

Последнее фото Тараса Шевченко

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект показал, как выглядел бы молодой Тарас Шевченко в наши дни.

Также "Комментарии" писали о том, где можно услышать воспроизведенный голос Тараса Шевченко.



