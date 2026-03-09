Штучний інтелект показав, як би виглядав Тарас Шевченко у наші дні (ФОТО)

Штучний інтелект відтворив можливу зовнішність Тараса Шевченка, якби видатний український поет жив у наш час. Зображення створені за допомогою AI-технологій на основі зображень молодого Шевченка.

Автопортрет Тараса Шевченко та його сучасна версія створена ШІ. Фото з відкритих джерел

Серію фото опублікував у TikTok користувач із ніком @rainbowmusic_mark. За допомогою генеративного штучного інтелекту він створив портрети молодого Шевченка у сучасному стилі. На зображеннях поет постає не в традиційному історичному образі, а як сучасний чоловік у сорочці чи светрі з високим коміром, з виразним поглядом і стриманою посмішкою.

Штучний інтелект показав Тараса Шевченка в наш час

Молодий Тарас Шевченко за версією ШІ

Штучний інтелект показав Тараса Шевченка в наш час

Тарас Шевченко за версією ШІ

Штучний інтелект показав Тараса Шевченка в наш час

У коментарях багато українців зізнаються, що подібна візуалізація допомагає по-новому подивитися на історичну постать. Зокрема користувачі лишали такі коментарі до фото Шевченка:

"Якби такі фото ми в школі бачили... Нам чомусь показували тільки старого в смушковій шапці..."

"Не дивно, що в Тараса закохувалися жінки, бо красень та ще й поет і художник"

"Наш козак, красавець. Наші хлопці найкращі"

Щороку 9 березня Україна відзначає день народження Тараса Григоровича Шевченка — поета, художника і мислителя, який став символом українського національного відродження. Він народився у 1814 році в селі Моринці на Черкащині та залишив великий слід в українській культурі, літературі та боротьбі за національну ідентичність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 слів, які Тарас Шевченко подарував сучасній українській мові.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект показав, як виглядали б мертві зірки в старості: від Джона Леннона та Фредді Мерк'юрі до Курта Кобейна та Елвіса Преслі.