Искусственный интеллект показал, как выглядел бы Тарас Шевченко в наши дни (ФОТО)

Искусственный интеллект воспроизвел возможный облик Тараса Шевченко, если бы выдающийся украинский поэт жил в наше время. Изображения созданы с помощью AI-технологий на основе изображений молодого Шевченко.

Автопортрет Тараса Шевченко и его современная версия создана ИИ. Фото из открытых источников

Серию фото опубликовал в TikTok пользователь с ником @rainbowmusic_mark. С помощью генеративного искусственного интеллекта он создал портреты молодого Шевченко в современном стиле. На изображениях поэт предстает не в традиционном историческом образе, а как современный мужчина в рубашке или свитере с высоким воротником, с выразительным взглядом и сдержанной улыбкой.

Молодой Тарас Шевченко по версии ИИ

Тарас Шевченко по версии ИИ

В комментариях многие украинцы признаются, что подобная визуализация помогает по-новому посмотреть на историческую фигуру. В частности, пользователи оставляли следующие комментарии к фото Шевченко:

"Если бы такие фото мы в школе видели... Нам почему-то показывали только старика в смушковой шапке..."

"Неудивительно, что в Тараса влюблялись женщины, потому что красавец да еще и поэт и художник"

"Наш казак, красавец. Наши ребята лучшие"

Каждый год 9 марта Украина отмечает день рождения Тараса Григорьевича Шевченко – поэта, художника и мыслителя, ставшего символом украинского национального возрождения. Он родился в 1814 году в селе Моринцы Черкасской области и оставил большой след в украинской культуре, литературе и борьбе за национальную идентичность.

