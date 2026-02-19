logo_ukra

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО)

Дизайнерка Бекка Сеговія відтворила можливу зовнішність Леонардо да Вінчі, спираючись на ескізи його учня та власний автопортрет.

19 лютого 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Для людини, яка створила тисячі ескізів, картин і скульптур, Леонардо да Вінчі таємниче приховував свою зовнішність. Попри існування численних портретів, достеменно відомо лише кілька реальних зображень генія епохи Відродження, і всі вони створені, коли йому було близько шістдесяти років. Професійна дизайнерка Бекка Сеговія спробувала відтворити те, як міг виглядати Леонардо да Вінчі.

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО)

Леонардо да Вінчі. Фото з відкритих джерел

Бекка Сеговія в рамках проєкту Royalty Now реконструювала обличчя історичних постатей, зокрема Жанни Д’арк, Авраама Лінкольна, Клеопатри. Тепер дизайнерка спробувала відтворити обличчя Леонардо да Вінчі.

Як пише Сеговія, найбільш достовірним зображенням обличчя да Вінчі вважають профільний ескіз, виконаний його учнем Франческо Мельці приблизно у 1510 році. Є також відомий малюнок червоною крейдою, який часто називають автопортретом да Вінчі. Проте дизайнерка зауважує, що між цими зображеннями існують відмінності, адже автопортрет демонструє значно старшого чоловіка з густими бровами й виразно опущеним носом.

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО) - фото 2

Профільний ескіз да Вінчі виконаний його учнем Мельці (ліворуч) та автопортрет (праворуч)

Сеговія припускає, що художник міг перебільшити власні риси, адже любив карикатурні замальовки. Тож дизайнерка створила дві версії: реалістичну інтерпретацію автопортрета самого да Вінчі та варіант, ближчий до ескізу Мельці, який вважається найближчим до справжнього лиця художника.

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО) - фото 2

Реконструкція обличчя Леонардо да Вінчі на основі його автопортрету

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО) - фото 2

Леонардо да Вінчі на основі ескізу його учня

Також Бекка Сеговія запропонувала реконструкцію обличчя Леонардо да Вінчі у варіанті, як він міг виглядати у наш час.

Як насправді виглядав Леонардо да Вінчі: показали лице генія епохи Відродження (ФОТО) - фото 2

Вигляд Леонардо да Вінчі у наш час за версією Бекки Сеговії

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як насправді виглядав Юлій Цезар.

Також "Коментарі" писали, що вчені відтворили справжнє обличчя Ярослава Мудрого.



Джерело: https://www.royaltynowstudios.com/blog/what-did-leonardo-da-vinci-really-look-like
