Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО)

Для человека, создавшего тысячи эскизов, картин и скульптур, Леонардо да Винчи таинственно скрывал свою внешность. Несмотря на существование многочисленных портретов, известно лишь несколько реальных изображений гения эпохи Возрождения, и все они созданы, когда ему было около шестидесяти лет. Профессиональная дизайнер Бекка Сеговия попыталась воспроизвести то, как мог выглядеть Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи. Фото из открытых источников

Бекка Сеговия в рамках проекта Royalty Now реконструировала лица исторических фигур, в частности Жанны Д'Арк, Авраама Линкольна, Клеопатры. Теперь дизайнер попыталась воспроизвести лицо Леонардо да Винчи.

Как пишет Сеговия, наиболее достоверным изображением да Винчи считают профильный эскиз, выполненный его учеником Франческо Мельке примерно в 1510 году. Есть также известный рисунок красным мелом, которыйчасто называют автопортретом да Винчи. Однако дизайнер отмечает, что между этими изображениями существуют отличия, ведь автопортрет демонстрирует значительно старшего мужчину с густыми бровями и отчетливо опущенным носом.

Профильный эскиз да Винчи выполнен его учеником Мельке (слева) и автопортрет (справа)

Сеговия предполагает, что художник мог преувеличить свои черты, ведь любил карикатурные зарисовки. Поэтому дизайнер создала две версии: реалистическую интерпретацию автопортрета самого да Винчи и вариант, более близкий к эскизу Мельке, который считается самым близким к настоящему лицу художника.

Реконструкция лица Леонардо да Винчи на основе его автопортрета

Лицо Леонардо да Винчи на основе эскиза его ученика

Также Бекка Сеговия предложила реконструкцию лица Леонардо да Винчи в варианте, как он мог выглядеть в наше время.

Вид Леонардо да Винчи в наше время по версии Бекки Сеговии

