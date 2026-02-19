logo

Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО)

Дизайнер Бекка Сеговия воспроизвела возможный облик Леонардо да Винчи, опираясь на эскизы его ученика и собственный автопортрет.

19 февраля 2026, 07:30
Для человека, создавшего тысячи эскизов, картин и скульптур, Леонардо да Винчи таинственно скрывал свою внешность. Несмотря на существование многочисленных портретов, известно лишь несколько реальных изображений гения эпохи Возрождения, и все они созданы, когда ему было около шестидесяти лет. Профессиональная дизайнер Бекка Сеговия попыталась воспроизвести то, как мог выглядеть Леонардо да Винчи.

Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО)

Леонардо да Винчи. Фото из открытых источников

Бекка Сеговия в рамках проекта Royalty Now реконструировала лица исторических фигур, в частности Жанны Д'Арк, Авраама Линкольна, Клеопатры. Теперь дизайнер попыталась воспроизвести лицо Леонардо да Винчи.

Как пишет Сеговия, наиболее достоверным изображением да Винчи считают профильный эскиз, выполненный его учеником Франческо Мельке примерно в 1510 году. Есть также известный рисунок красным мелом, которыйчасто называют автопортретом да Винчи. Однако дизайнер отмечает, что между этими изображениями существуют отличия, ведь автопортрет демонстрирует значительно старшего мужчину с густыми бровями и отчетливо опущенным носом.

Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО) - фото 2

Профильный эскиз да Винчи выполнен его учеником Мельке (слева) и автопортрет (справа)

Сеговия предполагает, что художник мог преувеличить свои черты, ведь любил карикатурные зарисовки. Поэтому дизайнер создала две версии: реалистическую интерпретацию автопортрета самого да Винчи и вариант, более близкий к эскизу Мельке, который считается самым близким к настоящему лицу художника.

Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО) - фото 2

Реконструкция лица Леонардо да Винчи на основе его автопортрета

Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО) - фото 2

Лицо Леонардо да Винчи на основе эскиза его ученика

Также Бекка Сеговия предложила реконструкцию лица Леонардо да Винчи в варианте, как он мог выглядеть в наше время.

Как на самом деле выглядел Леонардо да Винчи: показали лицо гения эпохи Возрождения (ФОТО) - фото 2

Вид Леонардо да Винчи в наше время по версии Бекки Сеговии

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как на самом деле выглядел Юлий Цезарь.

Также "Комментарии" писали, что ученые воспроизвели настоящее лицо Ярослава Мудрого.



Источник: https://www.royaltynowstudios.com/blog/what-did-leonardo-da-vinci-really-look-like
