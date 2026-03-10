Тарасу Шевченку відкрили перший пам’ятник в Африці: як виглядає (ФОТО)

У столиці Ботсвани Габороне урочисто відкрили пам’ятник українському поету, художнику та мислителю Тарасу Шевченку. Подія відбулася у день народження Кобзаря 9 березня і стала символічною, адже це перший пам’ятник Шевченку в Африці.

Пам'ятник Тарасу Шевченку. Фото з відкритих джерел

Монумент Тарасу Шевченку встановили на території Університету Ботсвани, який є найбільшим навчальним закладом країни. Ініціатором проєкту виступило Посольство України в Ботсвані. Пам’ятник розташований поруч із Українським центром, який нещодавно відкрили на території університету для розвитку культурних та освітніх зв’язків між двома країнами.

Автором скульптури став місцевий митець Франсуа Коетце. Він виготовив пам’ятник Шевченку з бронзи, використавши матеріали, характерні для Ботсвани. Під час церемонії скульптор символічно передав послу України Олексію Сиваку рукавички, у яких працював над створенням монумента.

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Ботсвані

У відкритті пам’ятника Шевченку взяли участь представники дипломатичного корпусу, керівництво та викладачі університету, журналісти, а також українська громада. Крім того, під час церемонії зачитали "Заповіт" Тараса Шевченка мовою сетсвана, яка є національною мовою Ботсвани. Переклад здійснив декан гуманітарного факультету університету, професор Тапело Отлохетсве, який особисто продекламував твір.

Перший пам’ятник Тарасу Шевченку в Африці

Пам’ятник у Ботсвані став 1384-м монументом Тарасу Шевченку у світі. З них понад 1250 розташовані в Україні, а ще 128 у 35 інших країнах. Тепер до цього переліку долучилася і Африка, де у 2026 році було встановлено перший монумент Шевченку.

