Тарасу Шевченко открыли первый памятник в Африке: как выглядит (ФОТО)

В столице Ботсваны Габороне торжественно открыли памятник украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко. Событие произошло в день рождения Кобзаря 9 марта и стало символическим, ведь это первый памятник Шевченко в Африке.

Памятник Тарасу Шевченко. Фото из открытых источников

Монумент Тараса Шевченко был установлен на территории Университета Ботсваны, который является крупнейшим учебным заведением страны. Инициатором проекта выступило Посольство Украины в Ботсване. Памятник расположен рядом с Украинским центром, недавно открывшимся на территории университета для развития культурных и образовательных связей между двумя странами.

Автором скульптуры стал местный художник Франсуа Коэтце. Он изготовил памятник Шевченко из бронзы, используя материалы, характерные для Ботсваны. Во время церемонии скульптор символически передал послу Украины Алексею Сиваку перчатки, в которых работал над созданием монумента.

Памятник Тарасу Шевченко в Ботсване

В открытии памятника Шевченко приняли участие представители дипломатического корпуса, руководство и преподаватели университета, журналисты, а также украинская община. Кроме того, во время церемонии зачитали "Заповіт" Тараса Шевченко на языке сетсвана, который является национальным языком Ботсваны. Перевод осуществил декан гуманитарного факультета университета, профессор Тапело Отлохетсве, лично продекламировавший произведение.

Первый памятник Тарасу Шевченко в Африке

Памятник в Ботсване стал 1384-м монументом Тарасу Шевченко в мире. Из них более 1250 находятся в Украине, а еще 128 в 35 других странах. Теперь в этот список присоединилась и Африка, где в 2026 году был установлен первый монумент Шевченко.

