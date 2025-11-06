У Бейруті виходить перше повне арабське видання «Кобзаря» Тараса Шевченка

У Бейруті готують до друку перше повне арабське видання "Кобзаря" Тараса Шевченка. Переклад здійснив ліванський письменник і перекладач Імадеддін Раеф. Книжка виходить у видавництві "Дар аль-Мусаввір аль-Арабі". Видання передмовлено Надзвичайним і Повноважним Послом України у Лівані (2016-2022) Ігорем Осташем. Цей проект є першим кроком до науково обґрунтованого представлення "Кобзаря" арабськомовному читачеві.

Про це повідомляє Український інститут книги. Видання включатиме переклад збірки "Кобзар 1840", коментарі, примітки та інформаційні розділи про автора та процес перекладу. За словами перекладача, це перша спроба представити повний текст "Кобзаря" на арабській мові з урахуванням історичного та мовного контексту.

Імадеддін Раєф навчався у Полтаві, де вперше ознайомився з творчістю Шевченка. Під час підготовки книги він прагнув зберегти поетичну структуру та зміст українського оригіналу.

До цього часу арабомовні читачі могли ознайомитися лише з окремими перекладами поезій Шевченка. Перші спроби перекладів належати ліванському письменнику Михайлу Нуайму, який навчався в Україні на початку ХХ століття.

Проект видання підтримав Український інститут книги. Передмову до перекладу написав Ігор Осташ, Надзвичайний та Повноважний Посол України у Лівані у 2016–2022 роках.



Видання "Кобзаря" арабською мовою має на меті розширити присутність української літератури в арабомовному світі та сприяти культурному обміну між Україною та країнами Близького Сходу.

