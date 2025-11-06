В Бейруте выходит первое полное арабское издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

У Бейруті готують до друку перше повне арабське видання "Кобзаря" Тараса Шевченка. Переклад здійснив ліванський письменник і перекладач Імадеддін Раеф. Книга вийде у видавництві "Дар аль-Мусаввір аль-Арабі". Видання передмовлене Надзвичайним і Повноважним Послом України в Лівані (2016-2022) Ігорем Осташем. Цей проєкт є першим кроком до науково обґрунтованого представлення "Кобзаря" арабськомовному читачеві.

Про це повідомляє Український інститут книги. Видання включатиме переклад збірки "Кобзар 1840", коментарі, примітки та інформаційні розділи про автора і процес перекладу. За словами перекладача, це перша спроба представити повний текст "Кобзаря" арабською мовою з урахуванням історичного та мовного контексту.

Імадеддін Раеф навчався у Полтаві, де вперше ознайомився з творчістю Шевченка. Під час підготовки книги він прагнув зберегти поетичну структуру та зміст українського оригіналу.

До цього часу арабомовні читачі могли ознайомитися лише з окремими перекладами поезій Шевченка. Перші спроби перекладів належать ліванському письменнику Михайлу Нуайме, який навчався в Україні на початку ХХ століття.

Проєкт видання підтримав Український інститут книги. Передмову до перекладу написав Ігор Осташ, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані у 2016–2022 роках.



Видання "Кобзаря" арабською мовою має на меті розширити присутність української літератури в арабомовному світі та сприяти культурному обміну між Україною і країнами Близького Сходу.

