logo_ukra

BTC/USD

80014

ETH/USD

2376.31

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура Скільки насправді коштує "Мона Ліза": кому належить найвідоміша картина світу
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки насправді коштує "Мона Ліза": кому належить найвідоміша картина світу

Страховка на мільярд та заборона на продаж. Скільки коштувала б на аукціоні "Мона Ліза" сьогодні.

4 травня 2026, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Картина "Мона Ліза", створена генієм епохи Відродження Леонардо да Вінчі, уже понад п’ять століть залишається найвідомішим витвором мистецтва у світі. Щороку мільйони туристів приїжджають до Лувр у Париж, щоб побачити загадкову усмішку на невеликому полотні. Та попри глобальну славу, головне питання залишається без точної відповіді, скільки ж коштує ця картина?

Скільки насправді коштує "Мона Ліза": кому належить найвідоміша картина світу

Картина "Мона Ліза". Фото: Associated Press

Єдина офіційна оцінка "Мони Лізи", була зроблена у 1962 році, коли полотно вирушало на виставку до США. Тоді його застрахували на 100 мільйонів доларів, що стало рекордною сумою для картини. Цей страховий поліс потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найдорожчий у історії мистецтва.

Якщо ж перевести цю суму у сучасні гроші з урахуванням інфляції, оцінка може сягати від 860 мільйонів до понад 1,1 мільярда доларів. Наразі найдорожчою картиною, проданою на аукціоні, стала "Спаситель світу", яку приписують да Вінчі. За неї у 2017 році заплатили 450,3 мільйона доларів, тобто удвічі менше, ніж стразова вартість "Мони Лізи".

Однак експерти зауважують, що якби "Мону Лізу" виставили на аукціон, то на торгах ціна за картину, за консервативними оцінками перетнула 3 мільярда доларів.

Проте, насправді реальну ринкову ціну "Мони Лізи" визначити неможливо. Полотно належить державі Франція і вважається національним надбанням. Закон прямо забороняє його продаж або вивезення за кордон. Фактично це означає, що картина не є товаром, частиною культурної спадщини країни. Саме тому "Мона Ліза" має унікальний статус. Її можна оцінювати теоретично, але купити фактично неможливо.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дорога картина Пікассо була продана всього за 100 євро.

Також "Коментарі" писали, скільки сьогодні коштує найдорожча NFT-картинка, яка була продана за 69 мільйонів доларів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини