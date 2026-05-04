Скільки насправді коштує "Мона Ліза": кому належить найвідоміша картина світу

Картина "Мона Ліза", створена генієм епохи Відродження Леонардо да Вінчі, уже понад п’ять століть залишається найвідомішим витвором мистецтва у світі. Щороку мільйони туристів приїжджають до Лувр у Париж, щоб побачити загадкову усмішку на невеликому полотні. Та попри глобальну славу, головне питання залишається без точної відповіді, скільки ж коштує ця картина?

Картина "Мона Ліза". Фото: Associated Press

Єдина офіційна оцінка "Мони Лізи", була зроблена у 1962 році, коли полотно вирушало на виставку до США. Тоді його застрахували на 100 мільйонів доларів, що стало рекордною сумою для картини. Цей страховий поліс потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найдорожчий у історії мистецтва.

Якщо ж перевести цю суму у сучасні гроші з урахуванням інфляції, оцінка може сягати від 860 мільйонів до понад 1,1 мільярда доларів. Наразі найдорожчою картиною, проданою на аукціоні, стала "Спаситель світу", яку приписують да Вінчі. За неї у 2017 році заплатили 450,3 мільйона доларів, тобто удвічі менше, ніж стразова вартість "Мони Лізи".

Однак експерти зауважують, що якби "Мону Лізу" виставили на аукціон, то на торгах ціна за картину, за консервативними оцінками перетнула 3 мільярда доларів.

Проте, насправді реальну ринкову ціну "Мони Лізи" визначити неможливо. Полотно належить державі Франція і вважається національним надбанням. Закон прямо забороняє його продаж або вивезення за кордон. Фактично це означає, що картина не є товаром, частиною культурної спадщини країни. Саме тому "Мона Ліза" має унікальний статус. Її можна оцінювати теоретично, але купити фактично неможливо.

