Скільки сьогодні коштує найдорожча NFT-картинка, яка була продана за 69 мільйонів доларів

Цифровий твір мистецтва, який у 2021 році став символом NFT-буму, сьогодні коштує менше ніж 100 доларів. Йдеться про Everydays: The First 5000 Days художника Beeple. Це колаж із п’яти тисяч цифрових робіт, створених щодня протягом 13 років. У березні 2021-го його продали на аукціоні Christie’s за рекордні 69,3 млн доларів, що шокувало артринок і підживило глобальну "золоту лихоманку" NFT.

Everydays: The First 5000 Days

Ажіотаж з NFT почався у 2017 році з таких проєктів, як CryptoKitties, які дозволяли користувачам купувати, розмножувати та торгувати цифровими активами. Це були ранні версії на ринку токенів та цифрових активів, які зберігаються блокчейном та підтверджують володіння унікальними предметами, такими як мистецтво, музика та колекційні витвори.

У березні 2021 року на аукціоні Christie’s відбулася історична подія, коли цифровий колаж Everydays: The First 5000 Days художника Beeple продали за рекордні 69,3 млн доларів. Стартувавши всього зі 100 доларів, торги тривали два тижні й завершилися ажіотажем в останні секунди, зробивши цей NFT твір найдорожчим зображенням у світі.

Тоді здавалося, що цифрове мистецтво остаточно змінює уявлення про власність і цінність. Знаменитості запускали власні колекції, інвестори масово скуповували токени, а торги за окремі роботи тривали лічені хвилини.

Однак уже за кілька років ринок різко охолов. Надмірний ажіотаж, спекуляції та наплив тисяч низькоякісних проєктів призвели до обвалу. Багато токенів втратили майже всю вартість, а попит зник. За оцінками аналітиків, за перші три місяці 2021 року було продано NFT на суму 200 мільйонів доларів. Однак уже у 2022 році обсяги продажів NFT впали більш ніж на 90%. Крім того, вже у 2023 році 95% всіх NFT впали до нульової вартості, а 79% усіх колекцій NFT залишилися непроданими.

